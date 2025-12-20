Cumhurbaşkanı Erhürman, Kasaplar Birliği yönetimini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya ve Yönetim Kurulu’nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya ve Yönetim Kurulu’nu kabul ederek, görüştü. Cumhurbaşkanı Erhürman, kabulden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya da, Cumhurbaşkanı Erhürman’a görevinde başarılar diledi.
Etiketler : tufan erhürman, kasaplar birliği