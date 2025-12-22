Cumhurbaşkanı Erhürman, İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı’yı ve beraberindeki heyeti kabul ederek, görüştü.

Kabulden duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, birlik faaliyetleri ve çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı.

Dernek başkanı Serkan Kırmızı ise, Cumhurbaşkanı Erhürman’ı Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi dolayısı kutladı ve ziyaret anısına Cumhurbaşkanı Erhürman’a Lavanta ve hediye takdimi yapıldı.