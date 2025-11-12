Cumhurbaşkanı Erhürman ilk yurtdışı resmi ziyareti için adadan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 19 Ekim’de Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ankara’ya yapacağı ilk yurtdışı resmi ziyaret için adadan ayrıldı.

Ercan Havalimanı’ndan saat 18.00 sıralarında ayrılan Erhürman'ı; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Bakanlar Kurulu üyeleri, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve diğer yetkililer uğurladı.

Erhürman’a ziyaretinde eşi Nilden Bektaş Erhürman da eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı’nın heyetinde ayrıca Müsteşar Mehmet Dânâ, Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ile Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Tünay Mertekçi yer alıyor.

Erhürman’ın programı

Cumhurbaşkanı Erhürman, yarınki programı kapsamında, ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret edecek ve mozoleye çelenk koyacak.

Erhürman, ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile resmi konutunda bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşme gerçekleştirecek. İkili görüşmenin ardından toplantı heyetlerin katılımıyla devam edecek.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından iki cumhurbaşkanı ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erhürman’ın temaslarını tamamlamasının ardından yarın akşam saatlerinde adaya dönmesi bekleniyor.