Cumhurbaşkanı Erhürman, Cumhuriyet Meclisi AKPA Heyeti ile görüştü
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi AKPA Heyeti’ni kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) heyeti üyeleri Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili (CTP) Armağan Candan’ı kabul ederek görüştü.
Kabulde son gelişmeler ve AKPA heyeti tarafından yürütülen çalışmalar ele alındı.
Etiketler : tufan erhürman, AKPA, Heyet