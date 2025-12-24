Cumhurbaşkanı Erhürman, Baf Türk Birliği’nden gelen heyet ile görüştü
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Baf Türk Birliği Başkanı ve yönetim kurulunu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen ve yönetim kurulunu kabul ederek, görüştü.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulden duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, güncel çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen ise, Cumhurbaşkanı Erhürman’a görevinde başarılar diledi.
