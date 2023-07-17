CTP lideri Erhürman “çelişkili” kararlara dikkat çekerek uyardı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Enerji Bakanının “enterkonnekte dışında bir projemiz yok” demesine karşın, Bakanlar Kurulu’nun çelişkili kararlar ürettiğine dikkat çekti, bu kararlarla elektrik enerjisinin daha pahalıya tüketileceği uyarısında bulundu.

Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun “4-5 yıllık süre içerisinde tamamlanacak kablo ile enterkonnekte bağlantı dışında bir projemiz yok” demesine karşın, Bakanlar Kurulu’nun aldığı bir kararla, KIB-TEK Yönetim Kurulu’na enterkonnekte ile ilgili olmayan bir sözleşme konusunda yetki verdiğine dikkat çekti.

Resmi Gazete’de yer alan söz konusu yetkinin verilme amacının, "kablo ile enterkonnekte sisteme geçiş sürecinde ülkemizin ihtiyacı olan enerji akımının sağlanması" olarak belirlenmiş olmasına karşın, sözleşme süresinin 15 yıl olarak öngörüldüğüne değinen Erhürman, “Oysa Enerji Bakanı, "enterkonnekte projesi"nin 4-5 yıl içerisinde tamamlanacağını söylüyor” dedi.

Sözü edilen sözleşme metninde alım garantisinin 15 yıla yayılacağının anlaşıldığını berliten Erhürman, “Enterkonnekte bağlantı 4-5 yıl içerisinde tamamlanacaksa bu sözleşme ile alım garantisinin neden 15 yıla yayılacağı açıklanmıyor” ifadelerini kullandı.

Bakanlar Kurulu kararında, sözleşme ile şirketin kurulu gücünün 175 MW'ı geçmeyeceğinin belirtildiğini söyleyen Erhürman, “Ama hemen ardından, ‘ihtiyaç olması halinde 35MW ek kurulum yapılabilecektir’ deniyor. Ya 175 MW'ı geçmeyecek ya da 35 daha verilebilecek! Hangisi? Dahası hangi durumda ihtiyaç duyulacak? Kararda bunlara ilişkin açıklık da bulunmuyor” dedi.

Kararda, yıllık toplam üretimin minimum %51’inin KIB-TEK tarafından yapılacağının yazdığını ifade eden Erhürman, “Ancak, daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulması halinde Şirket'ten % 49'un üzerinde enerji alınabilecek. Dolayısıyla konulan % 51 kuralı, hemen ardından geçersiz kılınıyor. Hangi durumda ‘daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulacağı’ ise belirtilmiyor” dedi.

Bakanlar Kurulu kararını “evlere şenlik” olarak niteleyen Erhürman; “Sözleşme ihalesiz; amacı da, KIB-TEK'e verilen yetkinin çerçevesi de belirsiz, Bakanlar Kurulu kararı kendi içinde çelişik, tutarsız! Bu karar açıklamalarla birlikte değerlendirildiğinde, daha ucuza değil daha pahalıya elektrik tüketmek zorunda kalmak işten değil” ifadelerini kullandı.

Enerji gibi son derece önemli ve ciddi bir konunun ancak bu kadar ciddiyetsiz bir biçimde ele alınabileceğini söyleyen Erhürman, Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bilinsin ki bu Bakanlar Kurulu kararı ile sözleşme mözleşme imzalanamaz. Ve bilinsin ki hem bugünkü hem de gelecek kuşakların bu ülkede var oluşu açısından yaşamsal önemde olan enerji meselesinin bu ciddiyetsizlik ile "halledilmesine" izin vermeyiz!”