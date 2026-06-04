CTP Kadın Örgütü’nden Enerji Jeopolitiği ve Ekolojik Talan konferansı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, ekolojik yıkım ve enerji politikalarının yarattığı krizleri tartışmaya açmak üzere “Enerji Jeopolitiği ve Ekolojik Talan: Türkiye’den Doğu Akdeniz'e Ekopoilitik ve Hak Mücadeleleri” başlığıyla konferans düzenliyor.

12 Haziran 2026 Cuma günü saat 19.00’da KTÖS salonunda gerçekleşecek etkinlikte Türkiye’de faaliyet gösteren Yeşil Sol Parti’nin milletvekilleri ve MYK üyeleri ile birlikte, konusunda uzman akademisyenler de konuşmacı olarak yer alacak.

Türkiye’de ve Doğu Akdeniz’de yaratılan ekolojik tahribatı, madencilikten nükleer projelere uzanan geniş bir çerçevede tartışmayı hedefleyen konferansın Moderatörlüğünü CTP Kadın Örgütü başkanı ve Milletvekili Doğuş Derya yapacak. Konferansta yer alacak konuşmacılar ve başlıklar şöyle:

Ahmet Asena – Yeşil Sol Parti Eşsözcüsü “Ekoloji ve Sol: Kaçınılmaz Birliktelik”

Didem Göçer – Yeşil Sol Parti Eşsözcüsü “Talan Madenciliği ve Yeni Maden Yasaları”

İbrahim Akın – Yeşil Sol Parti İzmir Milletvekili “COP31 Sürecinde İktidarın Politikası, Halkların İklim Zirvesi ve Meclis Çalışmalarımız”

Dr. Ecehan Balta – Araştırmacı-Yazar, Yeşil Sol Parti MYK Üyesi “Doğu Akdeniz’de Kaynak Savaşları”

Aykut Alyanak – Yeşil Sol Parti MYK Üyesi “Akkuyu Nükleer Santrali ve Kıbrıs”

CTP Kadın örgütü yaptığı açıklamada ekoloji mücadelesine destek veren tüm kesimleri konferansa katılmaya davet etti.