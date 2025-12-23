Creditwest Bank, özel kapsamlı bir eğitim programı düzenledi

Creditwest Bank, NAR Eğitim Firması iş birliğiyle 160 uzman çalışanına özel kapsamlı bir eğitim programı düzenledi. Eş zamanlı olarak 6 farklı konu başlığında gerçekleştirilen ve tüm gün boyunca Acapulco Resort Hotel’de gerçekleşen bu eğitimler, Banka’nın çalışanlarına ve sürekli gelişime verdiği stratejik önemi bir kez daha ortaya koydu. Bu eğitim programı, çalışanların hızla değişen finans ve teknoloji dünyasına uyum sağlamalarını desteklemek amacıyla Creditwest Bank çalışanlarına özel olarak kapsamlı bir şekilde hazırlandı.

NAR Eğitim Firması eğitmenleri tarafından hazırlanan bu altı farklı eğitim başlığı; finansal teknolojilerin geleceğinden, stratejik düşünme yöntemlerine, etkin iletişim becerilerinden ve kişisel verimlilik ilkelerine kadar, güncel iş yaşamının en kritik ve trend konularını kapsayacak şekilde belirlendi.

Yapay zekâ ve Fintech ile dijital finansın zirvesi

Eğitimlerin teknolojik ayağı, Yapay Zeka (YZ) odaklı üç ana konuyu birleştirdi. Katılımcılar, YZ’nin bankacılık operasyonlarındaki (müşteri hizmetleri, risk yönetimi, dolandırıcılık tespiti gibi) rolünü , YZ ve Satış süreçlerine entegrasyonunu öğrendi. Özellikle ChatGPT, Gemini ve Copilot gibi araçları kullanarak müşteri ihtiyaçlarını analiz etme ve doğru soru sorma (prompting) becerisi geliştirme üzerinde duruldu. Ayrıca, küresel ekonomik gelişmeler, Blokzincir Teknolojisi ve Fintech'lerin finansal düzene etkileri incelenerek, çalışanların yeni dünyanın finansal enstrümanlarına hakim olmaları sağlandı.

Stratejik düşünce ve etkin yönetimle maksimum verimlilik

Eğitim programı, çalışanların analitik ve stratejik düşünme becerilerini güçlendirmeye odaklandı. Analitik Düşünme eğitimiyle, katılımcıların problemler karşısında çözüm odaklı yaklaşım geliştirmeleri , MECE Düşünme Sistemi gibi yöntemlerle akılcı kararlar almaları hedeflendi. İşi ve Sistemi Güçlendirme başlığı altında ise, zaman ve enerji yönetimini etkin kullanma becerileri ile yoğun iş ortamında tekrarlanan problemlere kalıcı çözümler üretme stratejileri öğretildi.

İletişim ustaları: Kendini tanıma ve etkin dinleme

Kişisel gelişim alanında sunulan Etkin İletişim 5N1K eğitimi, katılımcıların "iletişim benimle başlar" felsefesini benimsemeleri üzerine kuruldu. Eğitimde, etkin iletişim teknikleri, güçlü ve gelişim alanlarını görebilme konularına odaklanıldı. Çalışanların, kendini net ifade etme ve etkin dinleme becerilerini geliştimeleri konusunda bilgiler sağlandı.

Banka yönetiminden çalışanlarına güçlü mesaj

Creditwest Bank, 160 çalışanına yönelik hazırladığı ve altı farklı konu başlığında sunduğu bu kapsamlı eğitimle, sadece mevcut yetkinlikleri artırmakla kalmadı, aynı zamanda sektördeki dijital dönüşüme liderlik etme vizyonunu da pekiştirdi. Bu yatırım, Banka’nın rekabet gücünü yükseltmek ve müşteri odaklı, yenilikçi çözümler sunmak adına en değerli varlığı olan insan kaynağına ne denli büyük önem verdiğinin somut bir göstergesi olarak öne çıktı.