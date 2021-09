Creditwest Bank İskele Şubesi hizmete girdi

Creditwest Bank’ın 13. şubesi İskele’de hizmete girdi. Özellikle eşsiz plajları ve doğal güzelliği ile her geçen gün ilgi odağı olan bölgenin turizm ve tarım alanında gelişmesine paralel olarak bankacılık hizmetlerine duyulan ihtiyacı da her geçen gün artmaktadır.

EXPAT MÜŞTERİLER İÇİN 5. EXPAT ŞUBESİ AÇILMIŞ OLDU

Creditwest Bank, Kuzey Kıbrıs’taki ilk Expat bankacılık hizmetlerine başladığı 2005 yılından bu yana müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi bilen, İngilizce ve Rusça konuşan Müşteri Temsilcileri ile Çatalköy, Alsancak, Girne, Mağusa şubelerinden sonra şimdi de İskele şubesinde yabancı uyruklu müşterilerine hizmet vermeye başladı.

BÖLGEDEKİ TARIM VE HAYVANCILAR İÇİN ÖNEMLİ BİR HİZMET

Creditwest Bank’ın üreticilere yönelik sunduğu bir çok hizmete, İskele ve Karpaz bölgesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticiler artık kolaylıkla erişebilecek. 100’den fazla noktada üreticilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan ve 90 günün sonunda uygun ödeme koşulları ile 12 aya kadar taksitlendirme alışveriş yapma imkanı sunan Emek Kart’a İskele Şubesi aracılığıyla sahip olmak artık mümkün olacak. Creditwest Bank ve TÜK arasında son 3 yıldır yapılan anlaşma ile üreticiler rekolte tesliminden doğan ödemelerini Creditwest Bank’ın tüm şubelerinden zamanında almaya devam edecek.

ZAHEER: GÜCÜMÜZÜ VE MOTİVASYONUMUZU MÜŞTERİLERİMİZİN MEMNUNİYETİNDEN ALIYORUZ

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Creditwest Bank’ın 26 yıldır Kuzey Kıbrıs’ta sektörde öncü banka olarak hizmetlerine devam ettiğini belirterek, toplam 13 şubesi ile adanın her yerinde müşteri memnuniyeti için çalıştıklarını belirtti. Gemikonağı’ndan İskele bölgesine kadar her bölgede yaygın şubelerinde, konusunda uzman çalışanları ile bireysel ve ticari müşterilerin her türlü ihtiyacına yönelik hizmet verdiklerini belirten Zaheer, Creditwest Bank’ın gücünü ve tüm motivasyonunu müşterilerinin memnuniyetinden aldığını belirtti.

Creditwest Bank şubelerinin, faaliyet gösterdiği her bölgenin ihtiyaçlarına yönelik özel olarak bankacılık hizmeti sunduğunu belirten Zaheer, İskele şubesinin bu bölgedeki Expat müşteriler ile üreticilere özel hizmet vereceğini ekledi.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, şube bankacılığında üst düzeyde müşteri memnuniyetini hedeflemenin yanı sıra Dijital Bankacılıkta da Creditwest Bank’ın her geçen gün hizmetlerini geliştirdiklerini de ekledi.