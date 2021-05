Adanın kuzeyi ile güneyi arasındaki geçiş noktalarının açılmasıyla ilgili gelinen son noktayı değerlendiren Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, önümüzdeki hafta içinde tüm kapıların açılması hedefinde olduklarını anlattı.

Geçişlerle ilgili süreçte sıkıntı görmediğini aktaran Olgun, “İki taraf arasındaki COVID-19 önceki şartlara dönüşü sağlama önceliğindeyiz. Sadece yerli halk için değil, tüm ülke vatandaşları için bunu yapmaya çalışıyoruz.” dedi. Ergün Olgun, bu açıklamaları BRT ekranlarındaki Manşet + Programına yaptı.

Toplantıların sürdüğünü ifade eden Olgun, şöyle devam etti:

“Küçük bazı detaylar vardı, bunları gidermek için görüşmelerimiz sürüyor. Biz, DSÖ kriterlerine göre hareket ediyoruz, güney AB kriterlerine göre, bu nedenle bazı uyum farkları olmuştu, güneyden bazı sorular soruldu. Onlara yanıt verdik, hazırlıklarını yapıyorlar, bu hafta içinde toplantı istediler. İki Toplumlu Sağlık Komitesi bir araya gelip, uygulanacak olan kurallar eşitlenecek. Tüm geçişler aynı olacak. Bu hafta bu toplantı yapıldığı zaman, önümüzdeki Hafta içinde tüm kapıların açılması hedefindeyiz.

“Öncelikleri seçim olabilir”

Güneyde hafta sonu yapılacak olan seçimlerle ilgili şu an önceliklerinin farklı olabileceğine de değinen Olgun, her Pazartesi saat 14.00’te toplantı yaptıklarını anlattı. Sadece İki Toplumlu Sağlık Komitesi değil, 12 farklı teknik komitenin birlikte çalıştığını ve her Pazartesi görüşüldüğünü ifade etti.

Hangi kapıların açılacağı yönündeki soruları da yanıtlayan Olgun, “Hedefimiz şu anda kapalı olan 3 kapının da eş zamanlı açılması, tüm kapıların, en erken zamanda açık olması yönündedir. Cumhurbaşkanlığı’ndan da bu yönde bir direktif aldık. Tüm kapıları açmak için de Sağlık Bakanlığı ile sürekli iletişim içindeyiz. Güney de tüm kapıların açılmasına karşı çıkan bir pozisyon içinde olmadı.” yorumunda bulundu.

“COVID-19 önceki şartlara dönüşü sağlama önceliğindeyiz”

Kapıların açılmasına ilişkin sağlıkla ilgili endişe bulunmadığını işaret eden Olgun, özetle şunları dile getirdi:

“Teknik komitelerin yürüttüğü bir diğer kanalda ise siyasetin olumsuzluklarının, insanların gündelik yaşamını gölgelememesi için çalışıyoruz. Bu konuda güney de çok hassa. Süreç açısından azami ölçüde siyasi yansımaları yaşam alanına yansıtmamaya çalışıyoruz. Sağlık açısından bir tıkanıklık olmayacak. İki taraf arasındaki COVID-19 önceki şartlara dönüşü sağlama önceliğindeyiz. Sadece yerli halk için değil, tüm ülke vatandaşları için bunu yapmaya çalışıyoruz.”