Çocuklarda Diş Sıkma (Bruksizm): Nedenleri ve Çözüm Yolları

Çocukluk çağında sık karşılaşılan ancak çoğu zaman göz ardı edilen sorunlardan biri diş sıkma, yani bruksizmdir. Özellikle gece uykusu sırasında fark edilen bu durum, ebeveynleri endişelendirse de çoğu zaman altta yatan nedenler doğru analiz edildiğinde yönetilebilir bir süreçtir. Peki çocuklar neden diş sıkar ve bu durumda ne yapılmalıdır?

Halk arasında Diş Sıkma biz dişhekimleri için Bruksizm; dişlerin istemsiz şekilde sıkılması veya gıcırdatılmasıdır. Çocuklarda genellikle gece uykusunda ortaya çıkar ve çoğu zaman çocuk bunun farkında değildir. Sabah çene yorgunluğu, baş ağrısı ya da dişlerde aşınma gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Poliklinikte en çok çocuğumun diş gıcırdatması yüzünden uyuyamadım serzenişleri karşımda çıkıyor.

Peki, çocuklarfa Diş sıkmanın Nedenleri nedir?

1. Stres ve Duygusal Faktörler

Çocuklar da tıpkı yetişkinler gibi stres yaşayabilir. Okul değişikliği, aile içi gerilimler, kardeş kıskançlığı ya da akademik baskı gibi durumlar çocuklarda diş sıkmaya neden olabilir. Özellikle duygularını ifade etmekte zorlanan çocuklar bu stresi fiziksel olarak dışa vurabilir.

2. Diş ve Çene Gelişimi

Süt dişlerinden daimi dişlere geçiş süreci, çene yapısındaki değişiklikler ve dişlerin kapanışındaki uyumsuzluklar (maloklüzyon) da bruksizme zemin hazırlayabilir. Bu durum genellikle geçicidir ancak takip edilmesi gerekir.

3. Uyku Bozuklukları

Uyku kalitesinin düşük olması, sık uyanma, uyku apnesi gibi problemler diş sıkma ile ilişkilidir. Özellikle ağızdan nefes alan ya da horlayan çocuklarda bu durum daha sık görülür.

4. Parazitler ve Sistemik Etkenler

Toplumda yaygın bir inanış olan “bağırsak parazitleri diş sıkar” söylemi tek başına bilimsel olarak güçlü bir neden değildir. Ancak genel sağlık durumunu etkileyen faktörler dolaylı olarak bruksizmi tetikleyebilir.

5. Nörolojik ve Genetik Faktörler

Bazı çocuklarda genetik yatkınlık söz konusu olabilir. Ayrıca hiperaktivite gibi nörolojik durumlarla da ilişki gösterdiği bilinmektedir.

Ne Zaman Müdahale Gerekir?

Her diş sıkma vakası tedavi gerektirmez öncelikle 6 aylık rutin kontroller dışında farkettiyseniz o zaman doktorunuz ile iletişime geçmelisiniz. Özellikle 3–6 yaş arasında görülen hafif bruksizm çoğunlukla kendiliğinden düzelir ama şu durumlarda mutlaka bir diş hekimine başvurulmalıdır:

- Dişlerde belirgin aşınma varsa

- Çocuk sabah çene veya baş ağrısı ile uyanıyorsa

- Çene ekleminden ses geliyorsa

- Uyku kalitesi ciddi şekilde bozulmuşsa

Çözüm ve Yönetim Önerileri

1. Altta Yatan Nedeni Belirlemek

Tedavinin en önemli adımı, nedenin doğru tespit edilmesidir. Eğer stres kaynaklıysa çocuğun duygusal dünyasına odaklanmak gerekir. Aile içi iletişim, okul ortamı ve sosyal ilişkiler gözden geçirilmelidir.

2. Uyku Düzenini Sağlamak

Kaliteli bir uyku, bruksizmin azaltılmasında önemli rol oynar. Düzenli uyku saatleri, ekran süresinin sınırlandırılması ve rahatlatıcı bir uyku rutini oluşturulması önerilir.

3. Gece Plağı (Splint) Kullanımı

Dişlerde aşınma varsa koruyucu olarak gece plağı kullanılabilir. Ancak çocuklarda çene gelişimi devam ettiği için bu uygulama mutlaka diş hekimi kontrolünde planlanmalıdır.

4. Rahatlatıcı Aktiviteler

Uyku öncesi kitap okuma, ılık duş, nefes egzersizleri gibi rahatlatıcı aktiviteler çocuğun gevşemesine yardımcı olabilir. Bu sayede diş sıkma davranışı azalabilir.

5. Beslenme ve Alışkanlıklar

Kafein içeren içecekler (çikolata, kola vb.) özellikle akşam saatlerinde sınırlandırılmalıdır. Ayrıca sakız çiğneme alışkanlığı aşırıysa azaltılması önerilir.

6. Multidisipliner Yaklaşım

Gerekli durumlarda çocuk psikoloğu, kulak burun boğaz uzmanı veya ortodontist ile iş birliği yapılabilir. Özellikle uyku bozukluğu veya ciddi stres faktörleri varsa bu yaklaşım oldukça etkilidir.

Sonuç Olarak

Çocuklarda diş sıkma çoğu zaman geçici ve zararsız bir durum olsa da, ihmal edilmemesi gereken bir belirtidir. Erken fark edilip doğru şekilde yönlendirildiğinde hem diş sağlığı korunur hem de çocuğun genel yaşam kalitesi artırılır. Unutulmamalıdır ki her çocuk özeldir ve tedavi yaklaşımı bireysel olarak planlanmalıdır.

Ebeveynlerin bilinçli olması ve düzenli diş hekimi kontrollerini ihmal etmemesi, bu sürecin en sağlıklı şekilde yönetilmesini sağlayacaktır.