“Çocuklar militarist propagandanın parçası haline getirilemez”

Türk Maarif Koleji (TMK) okul yönetiminin, 11 yaşındaki öğrencileri “askerle bağlarını güçlendirmek” amacıyla askeri birliğe götürmesine ve çocukların ellerinde silahlarla çektirilen fotoğraflarının okulun resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü sert tepki gösterdi.

CTP Gençlik Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada söz konusu uygulama, adanın her iki yanında yıllardır sürdürülen militarist ve milliyetçi toplum yaratma çabasının çocuklar üzerinden yeniden üretilmesi olarak nitelendirdi.

Açıklamada, “Nasıl olsa karşı taraf da yapıyor” anlayışının kabul edilemez olduğu vurgulanarak, çocukların hiçbir koşulda ideolojik hesaplaşmaların, güç gösterilerinin ve militarist propagandanın parçası haline getirilemeyeceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Eğitim Bakanı’nın bu etkinlikten haberdar olmadığını belirtmesinin daha da kaygı verici olduğu kaydedildi.

Bu durumun, çocukların eğitim saatlerinde hangi uygulamalara maruz bırakıldığının yeterince denetlenmediğini gösterdiği belirtilirken, eğitimin denetimsizliğe ve siyasi ajandalara terk edilemeyecek kadar hayati bir alan olduğunun altı çizildi.

CTP Gençlik Örgütü, adanın her iki kesiminde de çocukların savaşı, silahı ve düşmanlığı değil; barışı, birlikte yaşamayı ve geçmişin yaralarını sarmayı öğrenmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, örgütün eğitim anlayışının bilimsel, laik, demokratik ve militarist öğretilerden arındırılmış bir yapıyı esas aldığı belirtilerek, çocukların dünyasında silah yerine kitabın, korku yerine merakın, düşmanlık yerine empatinin yer alması gerektiği ifade edildi.