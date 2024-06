Caz bayramı Elif Çağlar ile müthiş bir açılış yaptı

Murat OBENLER

Etel Jazz tarafından bu yıl 4.kez organize edilen ve her geçen yıl daha da genişleyerek cazseverler tarafından dört gözle beklenen “Etel Uluslararası Jazz Festivali” 20 Haziran Perşembe gecesi Elif Çağlar konseri ile harika bir açılış yaptı.

Friedman: “Kuzey Kıbrıs’ta böylesi uluslararası boyutta ve kaliteli bir festival yaptığımız için gurur duyuyoruz”

Alsancak bölgesindeki Ilgaz köyünde yer alan Gillham Wine Bar’da yer alan konser öncesinde Gillham Vineyard Genel Müdürü ve Festival Komitesi Başkanı Maor Friedman geleneksel açış konuşmasını yaparak bu yıl yine dünyanın farklı bölgelerinden cazın farklı türlerinde müzik yapan sanatçıları Kıbrıs’ta biraraya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. 4 gün boyunca müzikseverlerin üst düzey caz konserleri ile caza doyacaklarını belirten Friedman, Kuzey Kıbrıs’ta böylesi uluslararası boyutta ve kaliteli bir festival yaptıkları için de gurur duyduklarını kaydetti. Friedman açılış gecesinden vokalde Türkiye’den cazın önemli kadın vokallerinden Elif Çağlar, Kuzey Kıbrıs’tan bas gitarda Cahit Kutrafalı ve Güney Kıbrıs’tan piyanoda Christos Yerolatsitis ile davulda Stelios Xydias’tan oluşan bir kadroyu festival sahnesinde bir araya getirdiklerini söyleyerek uluslararası festivale çeşitli uluslara mensup sanatçıların buluşması ile başladıklarını da sözlerine ekledi.

Elif Çağlar dinleyicilere bir caz konserinden fazlasını yaşattı

Ülkenin yıllık müzik takvimine adını ana etkinliklerden birisi olarak yazdıran “Etel Uluslararası Jazz Festivali” kapsamında Kıbrıslı müzisyenler eşliğinde sahne alan Elif Çağlar hem sevilen caz standartları hem kendi bestelerinden oluşan M-U-S-I-C, Misfit, The Art Of Time, Come Me Come Te gibi albümlerinden en sevilen şarkılardan oluşan unutulmaz bir performansa imza attı. Çağlar harika sesi ve yorumu ile dinleyicileri Anadolu’dan Avrupa’ya oradan ABD’ye ve Latin Amerika’ya uzanan keyifli bir caz yolculuğuna çıkarırken uzun yıllar sonra ülkemizde konser veren Çağlar büyük beğeni topladı.

Çağlar-Santos-Wax düetleri geceye ayrı bir heyecan kattı

Gecede bir de sürpriz yaşandı ve festivalin 2. ve 3.gecesi sahne alacak Brezilya’dan Joander Santos ile İspanya’dan Wax and Boggıe’nin üyeleri vokalde Ster Wax ve piyanoda David Giorcelli de sahneye gelerek Elif Çağlar ile birlikte birer parçada düet yaptılar. Konserler Ilgaz’daki Gillham Wine Bar ve Lefkoşa’daki Brasserie’de devam edecek.