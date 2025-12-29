Çatalköy İlkokulu’nda “Minik Şefler Mutfağı” açıldı

Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından 2024'te eğitime kazandırılan Çatalköy İlkokulu’nda, Tangül–Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı desteğiyle kurulan “Çatalköy İlkokulu Minik Şefler Mutfağı" törenle hizmete açıldı.

Çatalköy-Esentepe Belediyesinden verilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Ceyhun Kırok törende yaptığı konuşmada, çocukların erken yaşta mutfak eğitimi almasının büyük önem taşıdığını belirtti ve “İnşallah bu tür çalışmalar her okulda hayata geçirilir. Bunun Çatalköy’de gerçekleşmiş olmasından büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Esentepe’de yapım aşamasında olan okulda da eğitim mutfağı kazandırılmasının hedeflendiğini, bu projelerin çocukların günlük yaşam becerilerine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Kırok, mutfak ortamında ısı, ateş ve dikkatle kullanılması gereken gereçler bulunduğunu, çocuklara bu alanda da bilgi verileceğini kaydetti.

Başkan Kırok, emekli öğretmen Nurten Emiroğlu tarafından hazırlanan tariflerin derlenerek bir yemek kitabı haline getirileceğini ve öğrencilere dağıtılacağını da söyledi.

Minik Şefler Mutfağı ile yalnızca yemek yapma becerilerinin değil, Kıbrıs’a özgü yemek kültürünün de öğrencilere aktarılmasının amaçlandığını kaydeden Kırok, mutfağın farklı ülkelerden gelerek bölgede eğitim gören öğrenciler ve ailelerinin de yerel mutfak kültürünü tanımasına katkı sağlanacağı belirtildi.

Kırok, projeye verdikleri destekten dolayı Vakfa, özellikle İçim Çağıner Kavuklu ve Dimağ Çağıner’e teşekkür etti.

Çağıner: "Çocuklar burada birlikte üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu da yaşayacak"

Vakıf adına İçim Çağıner Kavuklu ise, Tangül–Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı olarak projeye destek vermekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Dijitalleşen dünyada bilgiye erişimin kolaylaştığını ancak eğitim sisteminin buna uygun şekle dönüşmesi gerektiğini kaydeden Kavuklu, empati kurabilen, özgüveni yüksek, üretmekten mutluluk duyan nesiller yetiştirmenin önemine dikkat çekti.

Bu alanın yalnızca bir mutfak olmadığını ifade eden Kavuklu, çocukların burada birlikte üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu da yaşayacağını söyledi.

Kendisinin ilkokul öğretmeni olduğunu hatırlatan ve emekli öğretmen Nurten Emiroğlu’nun hayatlarında bıraktığı kalıcı etkilere değinen Kavuklu, bu projenin tüm okullara yayılmasının hedeflendiğini, ev ekonomisi derslerinin yeniden gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi.