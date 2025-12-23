Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nden Bahçeli’de Christmas Market etkinliği

Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından Bahçeli’de Christmas Market etkinliği düzenleniyor. Noel ruhunu vatandaşlarla buluşturacak olan etkinlik, 26-27-28 Aralık tarihlerinde Mykonos Homes alanında gerçekleştirilecek. Market, her gün 17.00 – 24.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Etkinlik kapsamında canlı müzik ve DJ performansları, Noel pazarına özel Christmas Market stantları, Noel Baba, çocuklara yönelik Noel etkinlikleri ve çeşitli sürpriz aktiviteler yer alacak. Ailece keyifli vakit geçirilebilecek organizasyonda, Bahçeli bölgesi üç gün boyunca ışıklar, müzik ve eğlenceyle renklenecek.