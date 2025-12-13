"Bugünkü siyasetin ana omurgasını 19 Ekim'de halk belirledi"

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun Avrupa Birliği Temsilcisi Hahn’ın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmesini eleştirmesinin doğru olmadığını söyledi.

Devlet yaklaşımı ve “devlet aklı” söylemini sürekli öne çıkaran çevrelerin, makamlar arasındaki hiyerarşi ve teamülleri çok iyi bilmesi gerektiğini vurgulayan Akansoy, buna rağmen devletin en üst makamına basın üzerinden yön verme girişiminin, farklı görüşler bulunsa dahi, Dışişleri Bakanı’nın yetki sınırlarını aştığını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Bugünkü siyasetin ana omurgasının 19 Ekim seçimleriyle belirlendiğini kaydeden Akansoy, kararı verenin halk olduğunu belirtti. Bu kararın, son beş yıl boyunca çözümsüzlüğün çözüm gibi sunulduğu politikalara verilmiş bir onay olmadığını dile getirdi.

Akansoy, halkın iradesinin net olduğunu vurgulayarak, Kıbrıslı Türklerin özne olduğu, daha fazla diyalog ve diplomasiye dayanan, Birleşmiş Milletler parametrelerinde, varılan mutabakatlar ve siyasi eşitlik temelinde federal bir çözüm talebinin açık biçimde ortaya konduğunu söyledi.

Kendi siyasal duruşlarını da tanımlayan Akansoy, ayrıştıran değil birleştiren, dışlayan değil kucaklayan, korku değil umut üzerinden siyaset yapan bir anlayışı savunduklarını belirtti. Bu topraklarda yaşayan herkesin onurunun, iradesinin ve geleceğinin ortak sorumluluk olduğunu ifade eden Akansoy, yürüyüşlerinin kişisel hesapların ya da dar siyasi çıkarların değil, halkın ortak aklının ve ortak vicdanının yürüyüşü olduğunu kaydetti.

Akansoy, bu çerçevenin dışındaki her söylem, polemik ve çıkışın ise “laf-ı güzaf” olduğunu vurguladı.