Sıvı Yüz Germe ile Cerrahi İşlem Olmadan Gençleşin!

YENIDUZEN ADVERTORIAL

Sıvı yüz germe işleminde herhangi bir cerrahi işlem olmadan yalnızca enjeksiyon yöntemi kullanılarak kırışıklıklar giderilmektedir. Bu estetik uygulaması sırasında sarkmaların giderilmesi üzerinde çalışılmaktadır. Cildin zamanla yaşlanması karşısında kırışıklıklar kaçınılmazdır. Böyle durumlarda hem kadınlar hem de erkekler yüz germe işlemi ile en az 10 yaş genç görünme imkanı elde edebilir.

Sıvı Yüz Germe (Facelift) Nedir?

Facelift yani yüz germe işleminin sıvı versiyonu çeşitli dolgu içerikleri kullanılarak enjeksiyon ile kırışıklıkların giderilmesidir. Buna sıvı yüz germe işlemi adı da verilir. Hyaluronik asit dolguları, mezoterapi içerikleri gibi farklı yöntemler kullanılabilmektedir. Bazı durumlarda botulinum toksini de kullanılabilmektedir.

Sıvı Yüz Germe (Facelift) Nasıl Yapılır?

Cildin kırışması her ne kadar doğal bir süreç olsa da herkes bu kırışıklıklarla karşılaşmaya hazır olmayabilir. Böyle anlarda facelift gibi uygulamalarla yaşlanma belirtileri ötelenebilir. Fakat bunun için uzman estetik doktorlarının sıvı yüz germe operasyonlarına katılmalısınız. Bu işlem genelde şu adımlardan meydana geliyor:

İlk olarak yüz bölgesinde bir analiz yapılır.

Uygulama yapılacak alanlar belirlenir.

Sarkma ve çizgiler üzerinde inceleme yapılır.

Daha sonra botulinum toksini gibi maddeler cilde kontrollü olarak uygulanır.

Çene hattı, yanak, göz çevresi uygulamanın en fazla yapıldığı alanlardır.

Kişi aynı gün içerisinde günlük yaşantısına dönebilir.

Sıvı Yüz Germe Etkisi Ne Kadar Sürer?

Yüz germe işleminde sıvı yöntemlere başvuruluyorsa süresi kullanılan maddeye göre değişebilir. Genelde 12 aya kadar sıvı yüz germe etkisi devam etmektedir. Fakat Hyalüronik asitler zamanla vücut tarafından çözülmektedir. Eğer kişilere botulinum toksini uygulanmış ise 4-6 ay arasında etkileri bulunmaktadır. Düzenli aralıklarla tekrar tekrar uygulanabilir.

Sıvı Yüz Germe İşlem Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Her estetik operasyondan önce mutlaka dikkat etmeniz gereken noktalar bulunuyor. Bu tarz operasyonlardan önce kesinlikle kan sulandırıcı ilaçlar içmemeniz gerekiyor. Bunun yanında alkol tüketmemeli ve sigaraya da sıvı yüz germe öncesinde ara vermelisiniz. Gebelik ve emzirme dönemlerinde bu işlemi yaptırmak yerine bir süre erteleyebilirsiniz. Alerjiniz varsa bu durumu doktorla konuşmalısınız.

Ameliyatsız Yüz Germe Nedir? Ne İşe Yarar?

Cildinizde kırışıklıklar ve sarkmalar var ve ameliyat olmaktan çekiniyor musunuz? Böyle durumlarda korkularınızı ortadan kaldıracak ameliyatsız yüz germe işlemi yaptırabilirsiniz. Bu estetik operasyonlar sayesinde yüzünüzdeki hatları daha belirgin hale getirebilirsiniz. Hem cildiniz sıkılaşır hem de yaşlanmanın etkilerini ortadan kaldırabilirsiniz. Ameliyatsız olduğu için de kısa süre içerisinde rutin yaşantınıza dönebilirsiniz.

Ameliyatsız Yüz Germe İşleminin Avantajları Neler?

Ameliyat olmaktan korkuyorsanız yeni nesil estetik yöntemleri deneyebilirsiniz. Günümüzde birçok kişi genç ve dinamik görüntüsünü korumak istiyor. Böyle durumlarda profesyonel bir estetik doktoruna ulaşarak ameliyatsız yüz germe işlemi yaptırabilirsiniz. Bu işlemin hastaya sağlayacağı faydalar şunlardır:

Kolajen ve elastin üretimi bu işlemler sonrasında artar ve cildiniz daha gergin görünür.

Cildinizde daha doğal sonuçları görme imkanı bulursunuz. Form değişmez fakat genç görünüm elde edersiniz.

Kırışıklıklar yanında ince çizgiler de kaybolur.

Yanak ve çene bölgesindeki dağılmaları toparlar.

Hem ameliyatsız hem de ağrısız bir seçenektir.

Ameliyatsız Yüz Germe Yöntemleri Neler?

Odaklı ultrason yani HIFU yöntemi genelde yaygın olarak kullanılan cerrahisiz yüz germe işlemlerinden biridir. Bunların yanında radyo frekans cihazları, ip askı yöntemi, dolgu ile yüz germe gibi yöntemler de tercih edilebilmektedir. Özellikle ip askı Fransız askı olarak da biliniyor ve son yıllarda oldukça popülerdir. Bunların yanı sıra mezoterapi ve somon DNA ya da lazer yöntemi de kişilerin tercih edebileceği ameliyatsız yüz germe işlemlerindendir.