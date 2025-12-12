“2023-2025 arasında 200 bin kişilik nüfus farkı izaha muhtaç’”

İçişleri Bakanlığı bütçesinin ele alındığı Meclis Genel Kurul toplantısında konuşan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, ülkedeki nüfusun hala net olarak bilinmemesinin “teknik değil, siyasi bir tercih” olduğunu vurguladı. Solyalı, özellikle 2023 ile 2025 arasındaki projeksiyon nüfus farkının 200 bin kişiye ulaşmasına dikkat çekerek, bunun izaha muhtaç bir durum olduğunu söyledi.

Solyalı, “Nüfusu bir şekilde bilmemeyi tercih etmek bir siyasi tercihtir. Teknik bir mesele değil. Teknik meseleyi çözmek mümkün; herkes bir gün evine kapanır, sayım yapılır. Bütçe ayrılsaydı bunu çoktan planlamış olacaktık” dedi. Ülkede kimin yaşadığının, hangi ülkeden geldiğinin, çalışıp çalışmadığının, gelir durumunun bilinmemesinin kamu hizmetlerini altüst ettiğini belirtti.

Projeksiyon nüfus rakamlarının yıllara göre tutarsızlaşmasını örneklerle aktaran Solyalı, şunları kaydetti:

“2011’deki son sayımın ardından 2019’da projeksiyon nüfus 420 bin 500 olarak açıklandı, 2020’de 419 bine düştü. 2021’de 448 bin 200, 2022’de 462 bin, 2023’te 476 bin olarak duyuruldu. Ancak 2025 için Sayın Üstel projeksiyon nüfusu 590 bin olarak açıkladı. Üstelik bunun içinde öğrenci ve asker yok. Üzerine yaklaşık 100 bin çalışma izinli, 90 bin öğrenci ekleniyor. Yani 690 bin. 2023’ten 2025’e asker hariç 200 bin kişi nereden ortaya çıktı? Bu durum absürttür ve açıklanmaya muhtaçtır.”

Veriye dayalı politika üretmenin gerekliliğini vurgulayan Solyalı, yerel yönetimlerden sosyal konut planlamasına kadar tüm kamu hizmetlerinde gerçek nüfusun bilinmesinin şart olduğunu ifade etti. “Bu siyasi tercih, kamu hizmetlerinin çöküşünü getiriyor” diyen Solyalı, İçişleri Bakanlığı’nın veriye dayalı yönetim konusunda ısrarcı olması gerektiğini söyledi.