Önce “KKTC güvenli bir ülkedir” dedi, sonra 573 sivile tabanca izni verdiklerini açıkladı

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, “KKTC güvenli bir ülkedir arkadaş!” diye başladığı konuşmasını, “3 yılda 573 sivile tabanca izni” verdiklerini itiraf ederek sonlandırdı.

Tabanca izni verdikleri kişilerin isimleri açıklamadan ve herhangi bir soru kabul etmeden kürsüden kaçan Oğuz, “KKTC’nin güvenli bir ülke olduğunu, bu yüzden yabancıların yatırım yaptığını, eğitim görmeye geldiğini” söyledi.

‘KKTC’nin “bir polis devleti olmadığını” iddia eden Oğuz, “Ama polisin ve devletin alması gereken tedibiri alacağız. Bazı konularla ilgili yaptığımız uygulamalarda şikayet gelebilir ama ülke güvenliği her türlü onayın üzerinde” dedi.

Vatandaşlıklar konusuna değinen Oğuz, son bir yılda 3 bin 495 kişiye yurttaşlık verildiğini söyledi, verilen vatandaşlıkların 681’inin istisnai yurttaşlık olduğunu, yani Bakanlar Kurulu kararıyla verildiğini açıkladı.

Oğuz ayrıca “1 yılda 4 bin 944 kişi ülkeye alınmadı, 1618 kişi ise deport edildi” açıklamasında bulundu...

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, bakanlığın bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıktı, muhalefetin eleştirilerini ve kamuoyunun merak ettiği soruları yanıtladı.

“KKTC güvenli bir ülke arkadaş!”

“Ülke güvenliği hepimiz için önemli” diyen Oğuz, “KKTC güvenli bir ülke. KKTC güvenli bir ülkedir arkadaş” iddiasında bulundu, “nedenlerini” şöyle açıkladı:

“Neden? İstemediğimiz olaylar tabi oluyor ama bunun haricinde bu ülke hala cazibe merkezidir. Bu ülkeye mülk alıp yaşamaya gelen insanlar var. Yabancılar yaşamak veya okumak için buraya gelirken, bizim ülkemiz güvenli değildir demek doğru değildir.”

“Gönül ister ki hiç olay olmasın ama bununla ilgili Türkiye Cumhuriyeti ile bilgi paylaşımı, riskli kişilerle ilgili tedbirler, bunlarla ilgil gerekenler yapılıyor” diyen Oğuz, “Tüm tedbirler teknik anlamda detaylandırıldı. Bu ülkeyi menfaatçilerin, çıkarcıların cirit attığı bir yer yapmayız, yaptırmayız” ifadelerini kullandı.

“Sınır kapılarıyla ilgili etkin denetimler yapılıyor” diyen Oğuz, “Polis tarafından yeni bir birim kuruldu, bu çerçevede kişi neden geldi, nerede kalacak, bu konularda sorgulamayla ilgili tedbir alındı, bu uygulama yapılıyor” şeklinde konuştu.

‘KKTC’nin “bir polis devleti olmadığını” iddia eden Oğuz, “Bu ülke demokratik bir ülke. Ama polisin ve devletin alması gereken tedibiri alacağız. Bazı konularla ilgili yaptığımız uygulamalarda şikayet gelebilir ama ülke güvenliği her türlü onayın üzerinde” dedi.

Göç idaresi: “Amaç görünür olmak... 3 ayda 47 kayıt dışı kişi tespit edildi”

Kaçak yaşamla ilgili Göç İdaresi’nin kurulduğunu söyleyen Oğuz, “Kaymakamlıklarla, belirli aralıklarla denetim yapıyor. Amaç, görünür olmak, bu ülkede bir otorite olduğunu göstermek. Son 3 ayda 47 kayıt dışı kişi tespit etti. 1100 tane de kayıt, parmak izi üzerinden veri alındı” dedi.

“Bir yılda 3 bin 495 kişiye yurttaşlık verildi”

Vatandaşlıklar konusuna değinen Oğuz, son bir yılda, 10 Aralık 2025 tarihine kadar 3 bin 495 kişiye yurttaşlık verildiğini söyledi.

“Bu rakamı duyunca vatandaş eleştiriyor. Ama bunu açıklamak gerek” diyen Oğuz, yeni verilen vatandaşlıkları şöyle açıkladı:

Yeni verilen vatandaşlıkların;

430’u gelin 254’ü damat olarak geldi. 684 kişi evlilik yoluyla aldı.

İçişleri Bakanlığı onayıyla vatandaş olan kişi sayısı 627.

Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaş olan kişi sayısı 681.

Geriye kalanlar ise çocuklar...

1128 kişi bakanlık onayıyla vatandaş olan kişilerin çocukları, 375 kişi ise Bakanlar Kurulu ile vatandaş olan kişilerin çocukları.

Yurttaşlık verilen kişilerin uyrukları...

Yurttaşlık verilen kişilerin uyruklarını da açıklayan Oğuz, şöyle devam etti:

“430 gelinin 126’sı yabancı, üçüncü ülke. 304’ü Türkiye Cumhuriyeti.

254 damadın 237’si Türkiye Cumhuriyeti.

627 çalışma izinlinin 55’i üçüncü ülke 572’si Türkiye Cumhuriyeti.

Bakanlar Kurulu ile vatandaş olanların 51’i üçüncü ülke, 630’u Türkiye Cumhuriyeti.”

“1 yılda 4 bin 944 kişi ülkeye alınmadı”

10 Aralık 2025’e kadar, bir yılda 4 bin 944 kişnini Kıbrıs’ın kuzeyine alınmadığını söyleyen Oğuz, “Demek ki biri kontrol ediyor ve ülkeye almıyor” dedi.

Oğuz, “inat yolcu” kapsamında Kıbrıs’ın kuzeyine alınmayan kişilerin uyruklarını ise şöyle açıkladı:

724 Pakistan

713 İran

485 Irak

421 Türkiye Cumhuriyeti

318 Somali

273 Türkmenistan

2010 da diğer uyruklu

“Bir yılda 1618 kişi deport edildi”

Oğuz ayrıca, yine 10 Aralık 2025’e kadar, son bir yılda 1618 kişinin deport edildiğini açıkladı.

“3 yılda 573 sivile tabanca izni”

Oğuz, uzun süredir tartışılan tabanc izinleri ile ilgili olarak ise “3 yılda 573 sivile tabanca izni verdik” dedi, bu kişilerin isimlerini açıklamadı, aniden kürsüden kaçtı, soru kabul etmedi...