CTP Milletvekili Fide Kürşat, YENİDÜZEN'in kuruluş yıldönümünü kutladı.

Kürşat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "bu toprağın hikâyesini birlikte yazanlara selam olsun" dedi.

İşte Kürşat'ın açıklaması:

"YENİDÜZEN’in 50. yılı kutlu olsun!

Yarım asırlık bu yolculuk, cesaretin, demokrasinin, barışın, adaletin, emeğin mücadelesinin ve özgür basının hiç sönmeyen ışığıdır.

Hakikatin peşinden yılmadan gidenlere, sesi susturulmuşların sözünü taşıyanlara, bu toprağın hikâyesini birlikte yazanlara selam olsun.

Daha nice nice yıllara…"