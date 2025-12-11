‘Sessiz Çığlıklar’ sergisi açıldı

‘Sessiz Çığlıklar – 2025 Karma Resim & Heykel Sergisi’i, Girne Belediyesi’nin yeni hizmet binasında düzenlenen açılış kokteyliyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

“Şiddetin hiçbir bahanesi yoktur” sloganıyla, toplumda şiddetsiz yaşam ve barış kültürüne dikkat çekmeyi amaçlayan sergi, 13 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Belediyeden verilen bilgiye göre, küratörlüğünü Eda Aner’in üstlendiği sergide, Zerrin Çiğdemli Aner, Dr. Tülay Güzeldere, Cahide Topaloğlu, Gülser Panço, Sevin Akış, Sıdıka Füsun Tolunay, İpek Altun, Dr. Gülsün Karadayı, İpek Denizli, Fevziye Özmen, Nesrin Anı, Dudu Kılınç Cumaoğulları, Emine Kılınç ve Dr. Maliheh Zarghami’nin eserleri bulunuyor.