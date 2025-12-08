Lefkoşa13 °C

İngiliz uyruklu kadın Baf havaalanında kaçak tütün ürünüyle yakalandı

Baf Havaalanı’ndan İngiltere’ye gitmek isteyen İngiliz uyruklu bir kadının valizlerinde 225 karton kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Politis ve diğer gazeteler, İngiliz uyruklu bir kadının 6 Aralık'ta Baf Havaalanı'ndan İngiltere’ye yolculuk yapmak istediğini ancak valizlerinde yapılan aramada çok sayıda kaçak sigara ele geçirilerek, tutuklandığını yazdı.

Habere göre, kadının 3 valizinde toplam 225 karton kaçak sigara ele geçirildi.

