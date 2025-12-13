"YENİDÜZEN, 50 yıldır demokrasi ve barışın yanında"

CTP Milletvekili Fikri Toros, YENİDÜZEN'in 50. yılını kutladı, "Yenidüzen’in halkın haber alma hakkını merkeze alan duruşu, ayrıca Kıbrıs’ımızda kapsamlı çözümü ve kalıcı barışı savunan yayın politikası, gelecek kuşakların da yolunu aydınlatacaktır" dedi.

Toros'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"YENİDÜZEN 50 YAŞINDA

Kıbrıs Türk Toplumunun düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü mücadelesinde yarım asrı geride bırakan Yenidüzen Gazetesi’nin 50. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutlarım.

Yenidüzen, kurulduğu günden bu yana demokrasi, barış ve toplumsal adalet değerlerini kararlılıkla savunan, zor dönemlerde bedel ödemekten kaçınmadan gerçeklerin peşinde yürüyen yayıncılığıyla toplumun vicdanı haline gelen, değeri biçilmez bir varlığımız olmuştur.

Yenidüzen’in halkın haber alma hakkını merkeze alan duruşu, ayrıca Kıbrıs’ımızda kapsamlı çözümü ve kalıcı barışı savunan yayın politikası, gelecek kuşakların da yolunu aydınlatacaktır.

Bu vesileyle, 50 yıl boyunca Yenidüzen’i var eden tüm kurucularını, yöneticilerini, gazetecilerini, yazarlarını, matbaa emekçilerini ve okurlarını saygıyla selamlarım.

Özgür basın, demokratik toplum ve barış mücadelesine güç katmaya devam edecek nice yıllar dilerim…"