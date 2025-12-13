Eski CTP Milletvekili Dr. Hakan Ataker'i kaybettik

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) eski milletvekili Dr. Hakan Ataker hayata gözlerini yumdu.

Ataker'in ölümü aile ve sevenlerini yasa boğdu.

Dr. Hakan Ataker bugün ikindi namazı sonrası Karaoğlanoğlu'ndaki kabristanlığa defnedilecek.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da Dr. Ataker için başsağlığı mesajında bulundu. Şenkul açıklamasında, "Kısa zaman içerisinde önce Gülseren Abla’yı bugün de Hakan abimizi kaybettik. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verdi.