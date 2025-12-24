“Bu ülkelerde asgari ücret bizden daha düşük. Onlar bizim kadar geçim sıkıntısı dile getirmiyor”

İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, Kıbrıs Cumhuriyeti, Portekiz ve Polonya ile yapılan karşılaştırmalarda benzin, elektrik, su, tüp gaz ve birçok temel üründe KKTC’nin fiyatların daha düşük çıktığını savundu.

Temel gıdada bazı kalemlerin pahalı olduğunu kabul eden Arhun, buna rağmen bu ülkelerde asgari ücret bizden daha düşük olmasına karşın geçim sıkıntısının bizdeki kadar dile getirilmediğini söyledi. Arhun’“Ücretler yükseldikçe üretim geriliyor, fiyat sorununun tek nedeni asgari ücret değildir” diye konuştu.

“Asgari ücretin bizden daha düşük olduğu yerlere kıyasla fiyatlarımız daha düşük”

İşverenler Sendikası, asgari ücret ve ekonomik göstergelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, yaptıkları araştırmalarla temel gıda, enerji ve ev tüketim ürünlerinde Kıbrıs’ın kuzeyindeki fiyatları, benzer asgari ücret uygulayan ülkelerle karşılaştırdıklarını savundu.

Arhun, “Temel gıda ve ev tüketiminde olan ürünlerle ilgili araştırma yaptık, 41 çeşit ürünü inceledik. Benzinde düşüğüz; Güney Kıbrıs ve Portekiz’den daha aşağıdayız. Bizimle benzer asgari ücret uygulanan ülkelerle kıyaslama yaptık. Benzin bizde 45 lira, Güney Kıbrıs’ta 70 lira, Portekiz’de 88 lira” dedi.

Tüp gaz, su, pet şişe su ve elektrikte de benzer ülkelerden daha ucuz olduğumuzu savunan Arhun, “Evde kullandığımız birçok üründe, asgari ücretin bizden daha düşük olduğu yerlere kıyasla fiyatlar da daha düşük. Temel gıdada ise pirinç, bulgur ve kırmızı mercimekte diğer ülkeler bizden neredeyse iki kat pahalı. Kuru fasulyede de aynı durum var. Şekerde biraz yakınız, tuzda düşüğüz, unda aynı fiyattayız. Makarna bizde 30 lira, Güney Kıbrıs’ta 80, Polonya’da 50 lira” ifadelerini kullandı.

Et fiyatlarına da değinen Arhun, “Et bizde neden daha yüksek, buna devletin eğilmesi lazım. Burada asgari ücretin yüksek olmasının da payı var. Beyaz ette ise düşüğüz, tavuğun kilosu 80 lira” dedi. Süt fiyatlarının Portekiz’e göre bir miktar daha düşük olduğunu belirten Arhun, “Bebek bezinin tanesi bizde 4 TL. 700 gram cam ambalaj domates salçası daha ucuz. Salamura zeytinde emek pahalı olduğu için fiyat yüksek. Ekmekte bu ülkelerden daha ucuzuz. Soğan ve patateste en düşük bizdeyiz. Yeşil biber bizde 70 lira, diğer ülkelerde daha pahalı” diye konuştu.

Meyve fiyatlarına ilişkin de karşılaştırma yaptıklarını söyleyen Arhun, “Muzda Portekiz bizden daha düşük ama portakal ülkesiyiz, biz daha düşüğüz. Coca Cola’ya dahi baktık; bizde 1 litre 37 lira, Güney Kıbrıs’ta 65, Polonya’da 46, Portekiz’de 54 lira” dedi.

Bu ülkelerde asgari ücretin Kuzey Kıbrıs’tan daha düşük olduğunu savunan Arhun, “Ama oralarda bizim kadar geçim sıkıntısı dile getirilmiyor. Onlar daha düşük ücretle hayatlarını idame ettirirken bizde sürekli ‘yükselsin’ beklentisi var. Ücretler ne kadar yükselirse üretim o kadar geriye gidiyor” ifadelerini kullandı.

Güneye kayan kayan bir miktar ekonomi olduğunu kabul eden Arhun, , “Asgari ücretlinin büyük bir kısmı güneyden alışveriş yapmıyor. Güneye kayanlar da temel tüketim için değil; burada bulamadıklarını ya da marka ürün almak için gidiyor” diyerek açıklamasını savundu.

"Yanı başımızda Türkiye ihracat yapıyor. Orada asgari ücret 27 bin 800 TL belirlendi" diyen Arhun, hayat pahalılığı oranının altında belirlendiğini belirtmedi.