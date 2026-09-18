Yarın iki toplumlu temizlik etkinliği yapılacak

Kıbrıs’ın kuzeyinden Yeşil Barış Hareketi (YBH) ile Kıbrıs’ın güneyinden Together Cyprus, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla yarın ortak temizlik etkinliği yapacak.

YBH tarafından yapılan açıklamaya göre, “Bir şehir. İki toplum. Ortak bir çevre.” sloganıyla düzenlenecek etkinlikte, gönüllüler Kuzey Lefkoşa'da Büyük Han, Güney Lefkoşa'da ise Faneromeni Kilisesi'nde toplanacak. Saat 09.30'da eş zamanlı başlayacak etkinlikte, Venedik Surları boyunca çöp toplanacak.

Temizlik güzergahı saat 11.00’de Dayanışma Evi’nde (Home for Cooperation) tamamlanacak. İki kesimden gönüllülerin toplanacağı Dayanışma Evi'nde ayrı bir etkinlik de yapılacak. Temizlik etkinliğinde gerekli malzemeler organizatörler tarafından sağlanacak.

Açıklamada, çevrenin sınır, toplum ya da ayırıcı çizgi tanımadığı ve ortak çevrenin korunmasının ortak bir sorumluluk gerektirdiği, aynı şehri, aynı havayı, aynı suyu ve aynı çevreyi paylaşan iki toplumun, çevre için birlikte hareket etmesi gerektiği belirtildi.