“Bu halk dünyayla buluşmak, eşitlik ve çözüm istiyor”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının dünyadan izole olmak yerine dünyayla buluşmak, eşitlik içinde yaşamak ve sorunlar yerine çözümler üretmek istediğini vurguladı.

Toplumun farklı siyasi görüşlere sahip kesimlerinin birçok temel konuda ortaklaştığını ifade eden Erhürman, halkın çocuklarının gelişmiş ülkelerdeki yaşıtlarıyla aynı haklara sahip olmasını arzuladığını belirtti. Bu hedeflere ulaşma noktasında ülkenin liyakatli kadrolara sahip olduğuna işaret eden Erhürman, söz konusu beklentilerin toplumun geniş bir kesiminin paylaştığı ortak bir vizyon oluşturduğunu kaydetti.

“Vizyon açık, yol belli” ifadelerini kullanan Erhürman, önemli olanın günlük tartışmalara, kişisel ihtiraslara ve umutsuzluk söylemlerine kapılmadan çalışmaya devam etmek olduğunu söyledi.

Toplumun ortak hedeflerinden sapmadan ilerlenmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:

“Gerçekleri görerek ve bilerek, sabırla, soğukkanlılıkla ve kararlılıkla, hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Halkın belirlediği ortak hedeften milim sapmadan, tahriklere kapılmadan ve konsantrasyonumuzu bozmadan doğru yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz.”

Erhürman, halkın ortak geleceği için birlik içinde hareket etmenin önemine dikkat çekerek, kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.