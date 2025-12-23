“Borçla aldık, borç konuşan değil proje yöneten bir belediye haline geldik”

Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, görev süresi boyunca gerçekleştirdiği projelerle ilgili “3 Yılda Yüzde 100 Hizmet” başlıklı bir basın buluşması düzenledi.

Geçmiş 3 yılda, belediyeyi devraldıkları günden itibaren yaptıkları işleri en doğru şekilde halka anlatmak istediğini belirten Kırok, iki dönem için aday olduğunu, bir sonraki seçimlerde de belediye başkanlığına aday olacağını açıkladığını anımsattı.

Kırok, Çatalköy – Esentepe bölgesinde yaşam süren yurttaşlara bir dönem daha hizmet vermek istediğini ifade etti.

Basın bulıuşmasında ilk olarak Kırok liderliğindeki belediye yönetiminin hayata geçirdiği projeleri özetleyen bir video gösterimi düzenlendi.

Video gösteriminin ardından açıklamalarda bulunan Kırok, belediyenin devralındığı günden itibaren hem ekonomik hem de proje bazlı olarak atılan adımları detaylandırdı.

“18 belediye arasında çalışanlarının ihtiyat sandığı yatırımlarını yüzde 8, yani en tavan rakamda yatıran tek belediyeyiz”

Kırok, “18 belediye arasında tüm çalışanlarının ihtiyat sandığı yatırımlarını yüzde 8, en tavan rakamdan yatıran tek belediyeyiz” dedi.

“Bütçeyi 65 milyon eksiden, artı 300 milyona çıkarttık”

Belediyeyi devraldıkları 31 Aralık 2022 yılında belediyenin 65 milyon TL ekside olduğunu belirten Kırok, “3 yılın sonunda, 23 Aralık 2025 itibariyle bütçe 300 milyon TL artıda. Borçla devraldık, borç konuşan değil, proje yöneten bir belediye haline geldik” şeklinde konuştu.

Kırok, bu başarıyı tek başına başarmadığını, tüm belediye çalışanlarının ellerini taşın altında koyduklarını, bu sayede proje finansman bütçesinin 300 milyon TL artıya geçtiğini ifade etti.

“Personel giderleri yüzde 53,50’den yüzde 40’a çekilde, bu 70 milyona tekabül ediyor”

Göreve geldiklerinde personel giderlerinin, gerçekleşen bütçenin yüzde 53,50 olduğunu belirten Kırok, “Bugün personel giderlerini, bütçenin yüzde 40’ına çektik. Yaklaşık 70 milyon TL’den bahsediyoruz. Kaynaklar maaşa değil hizmete yönlendirildi” dedi.

Gelir – gider: “Devlet katkısı düşmesine rağmen gelirler 56,7’den, 67,39’a yükseldi”

Belediyenin gelirlerini şeffaf şekilde paylaşan Kırok, göreve gelmelerinden önce Esentepe ve Çatalköy belediyelerinin devletten aldıkları katkının sadece maaşa yettiğini ifade ederek, “Yani herhangi bir şey toplayamamaları durumunda bir karış asfalt dökemez durumdaydılar. Göreve geldik, devlet katkımız ve öz kaynaklarımız yüzde 67,39’a çıktı” ifadelerini kullandı.

Kırok, “Devlet katkısı düştü, öz kaynaklarımız arttı. Gelirlerimiz bu değişime karşın 2023’te 56,7 iken, 2025’te 67,39’a yükseldi. Bütçenin yüzde 70’e yakınını kendi öz kaynaklarımızla karşılıyoruz” dedi.

Emekçilerin sosyal hakları: “3 yılın sonunda tüm İhtiyat Sandığı borçları kapatıldı”

Belediye emekçilerinin sosyal hak ve yatırımları ile ilgili detaylar paylaşan Kırok, “3 yılın sonunda tüm İhtiyat Sandığı borçları kapatıldı. Ağustos 2025’te 21 milyon TL’lik ödeme ile geriye dönük tüm borçlar kapatıldı” dedi.

Kırok, “Geçmiş dönem personel vergi borçları ödendi. Nisan 2023’te Kamu-İş ile TİS imzalandu. Prim güncellemeleri yapıldı. Geçmiş dönem sosyal sigorta borçlarının yapılandırılması için çalışmalar son aşamaya geldi” ifadelerini kullandı.

“Emlak Vergisi’nden eğitime ayrılan bütçe 975 bin TL, gerçekleşen yatırım 11 milyon 958 bin 724 TL”

Eğitim odaklı bir yerel yönetim politikası uyguladıklarını belirten Kırok, dikkat çeken rakamlar paylaştı.

Emlak Vergisi’nden eğitim fonuna ayrılan bütçeye ilişkin detaylar veren Kırok, “2025 yılına gelindiğinde Emlak Vergisi’nden eğitim fonuna ayrılan bütçe miktarı 975 bin TL, gerçekleşen yatırım miktarı ise 11 milyon 958 bin 724 TL” şeklinde konuştu.

Eğitim odaklı yerel yönetim politikalarını anlatmaya devam eden Kırok, “Belediye – Bakanlık – Özel Sektör İşbirliği Modeli” yani, “BBÖ” adında geliştirdikleri modeli anlattı.

Bu kapsamda yeni Çatalköy İlkokulu, Çatalköy 4 yaş okul öncesi derslikleri ve Esentepe İlkokulu projelerini hayata geçirdiklerini belirtti.

Gelecek projeleri

Belediye Başkanı Kırok, geleceğe yönelik tasarlanan projeleri de sıraladı:

Çatalköy Halk Plajı

Esenteğe Sahil Yürüyüş Yolu Projesi

Bahçeli Sahil Yürüyüş Yolu ve Plaj Çalışması

26 dönüm içerisine ‘Doğa Parkı’ – Arboretum

Çatalköy Spor ve Aktivite Merkezi

Yeni belediye binası

Sağlık ocağı

Karakol

2 – 4 Yaş Okul Öncesi Eğitim Merkezi