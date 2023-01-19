Boğaz yolu ile Oray Sitesi arasındaki bölgede kesintiye dikkat!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Boğaz yolu ve Oray sitesi arasında kalan bölgeye elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliği’nin duyurusunda, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.