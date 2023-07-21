“Bizim değil, ‘üst yönetimin’ kararı”

Kıbrıs’ın kuzeyindeki pek çok bölgede arıza kaynaklı elektrik kesintileri yaşanıyor, arızalara müdahale etmeye çalışan KIB-TEK çalışanları ise polis tarafından engelleniyor.

KIB-TEK yönetimi ise bu kararın kurum tarafından değil, “üst yönetim” tarafından alındığını söylüyor.

Sabah saatlerinden bu yana devam eden söz konusu uygulama, akşam saatlerinde bir KIB-TEK çalışanının canlı yayınına yansıdı.

Geçitkale’deki bir trafo merkezine giden KIB-TEK çalışanı, Facebook hesabı üzerinden başlattığı canlı yayında merkeze girişinin polis tarafından engellendiğini gösterdi.

Söz konusu videoda bir polis müdürü ile konuşan çalışan, “KIB-TEK Genel Müdürü’nden izin almadan giriş yapmanıza izin veremeyiz” yanıtını aldı.

Arızaya müdahale edemeden trafo merkezinden ayrılan çalışan, bölgedeki kesintinin yaklaşık 1 saattir sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan “trafo merkezlerine polis güvenliği” konusunda BRT’de katıldığı programda açıklama yapan KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, bu kararı kurumun almadığını söyledi.

Aydın, “Bu karar, üst yöneticilerin aldığı bir karardır. Ne amaçla bu kararı aldıklarını bilmiyorum ama herhalde bir bildikleri vardır” dedi.

Dalman ayrıca, KIB-TEK personellerinin trafo merkezlerine girebildiğini, bu söylemlerin EL-SEN’in abartısı olduğunu öne sürdü.

Ancak Dalman’ın bu sözleri, akşam saatlerinde KIB-TEK çalışanının canlı yayınıyla adeta yalanlandı...