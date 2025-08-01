Bitmeyen çile!

Lefkoşa'daki Kermiya Geçiş Noktası, sabahın ilk saatlerinden itibaren başlayan yoğun araç trafiği nedeniyle yeniden uzun kuyruklara sahne oldu.

Lefkoşa’da araçla geçiş yapılabilen tek barikat olan Kermiya geçiş noktasında yaşanan trafik yoğunluğu her tatil gününde olduğu gibi yine çileye dönüştü.