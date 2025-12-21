“Birlikte uyuşturucu içtiklerini itiraf ettiler”

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan H.C.F., M.K. ve V.A. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Enis Sabit mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 20 Aralık 2025 tarihinde saat 22.25 sıralarında Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriye görevinde bulunduğu sırada park halinde şüpheli görülen bir aracı kontrol ettiklerini belirtti. Polis, yapılan kontrolde, araçta alüminyum folyo içerisine sarılı, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, araç sürücüsü H.C.F.’nin üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti. Polis memuru, sürücü H.C.F. ve araçta yolcu olarak bulunan M.K. ve V.A.’nın tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlılardan izahat istendiğinde birlikte uyuşturucu içtiklerini itiraf ettiklerini belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı V.A.’nın avukatı müvekkilinin üzerinde madde bulunmadığını, suçla bağlantısı bulunmadığını savundu.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.