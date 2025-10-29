"Birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a bir tebrik mektubu göndererek seçilmesi nedeniyle kendisini kutladı. Genel Sekreter mesajında, Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüme ulaşmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Genel Sekreter, “Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların güvenliği ile refahına olan sarsılmaz bağlılığımı bir kez daha teyit etmek isterim” dedi.

İyi niyet misyonu çerçevesinde her zaman bu amaç doğrultusunda göreve hazır olduğunu belirten Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’ta tüm Kıbrıslıların yararına ve bölgedeki barışa katkı sağlayacak, barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması yönündeki çabalara destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Mesajında, yakın gelecekte geniş katılımlı bir gayriresmi toplantı düzenlenmesi hususundaki taahhütünün devam ettiğini de ifade eden Genel Sekreter, Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar’a adaya giderek taraflarla temaslarda bulunması için talimat verdiğini kaydetti.

Genel Sekreter, “2025 yılında yakaladığımız ivmenin üzerine inşa edebilmek ve Kıbrıs sorununda karşılıklı kabul edilebilir bir ilerleme yolu belirleyebilmek amacıyla Temsilcimle yapıcı ve sonuç odaklı bir işbirliği içinde olmanızı teşvik ediyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Özel Temsilcisi ve Misyon Şefi Khassim Diagne ile de yakın bir işbirliği içerisinde olunması yönündeki beklentisini iletti.