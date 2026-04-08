Beşparmaklar Tiyatro Festivali’nde “Buratino” büyüledi

Çatalköy Esentepe Belediyesi ile Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları iş birliğinde düzenlenen Beşparmaklar Tiyatro Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Festival kapsamında dün akşam sanatseverler, renkli ve etkileyici bir tiyatro gösterisiyle buluştu.

Festival çerçevesinde, Yazarın Tiyatrosu “Legends” ekibi tarafından hazırlanan ve Rusça sahnelenen “Buratino” adlı oyun izleyiciyle buluştu. Papa Carlo tarafından konuşan bir kütükten oyularak hayata getirilen tahta bir adamın hikâyesini konu alan eser, sahne dili ve anlatımıyla dikkat çekti.

Yoğun katılımın olduğu gecede özellikle renkli sahne tasarımı ve görsel unsurlar izleyicilerden büyük beğeni topladı. Farklı bir dilde sahnelenmesine rağmen oyunun evrensel anlatımı, tiyatronun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Oyun sonunda sahneye çıkan Ceyhun Kırok, tiyatronun her dilde insanları bir araya getiren evrensel bir sanat olduğunu vurgulayarak oyunculara başarılı performanslarından dolayı teşekkür etti. Kırok, gösteri sonunda ekibe çiçek ve plaket takdim etti.