Beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mağusa'da bir apartmanın beşinci katındaki balkondan düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki Emmanuel Nsıkak DAVID, yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, 17 Mart 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında, Kardeşlik Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın beşinci katındaki balkondan henüz tespit edilemeyen bir sebeple yaklaşık 12.90 metre yükseklikten taş parke zemine düşen çocuk ağır yaralandı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emmanuel Nsıkak DAVID, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk, bugün yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.