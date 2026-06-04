Bengihan Kıbrıslı Türk emekçilerin sorunlarını uluslararası işçi konferansı’nda gündeme taşıdı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan ile Sendika Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet Oytam, İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen 114. Uluslararası İşçi Konferansı’na (ILC) Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) çatısı altında katıldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden işçi ve emek örgütlerinin temsilcilerini bir araya getiren konferansta söz alan Bengihan, Kuzey Kıbrıs’ta çalışanların karşı karşıya bulunduğu ekonomik, sosyal ve sendikal sorunları uluslararası platformda gündeme taşıdı.

Konuşmasında emekçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Bengihan, çalışma yaşamında karşılaşılan güçlüklerin aşılması için uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Farklı ülkelerden sendika ve emek örgütü temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştiren Bengihan, emek mücadelesinin sınırları aşan ortak bir mücadele olduğuna işaret etti.

Bengihan, emekçilerin haklarının korunması ve geliştirilmesinin uluslararası birlik ve dayanışma ile mümkün olacağını belirterek, dünya emek hareketleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Konferans kapsamında çeşitli temaslarda bulunan KTAMS heyeti, farklı ülkelerden sendikal temsilcilerle görüş alışverişinde bulunarak ortak çalışma ve dayanışma imkanlarını da değerlendirdi.