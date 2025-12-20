Bellapais’te Yeni Yıl Pazarı coşkusu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi’nin düzenlediği Yeni Yıl Pazarı, 21 Aralık Pazar günü Girne’deki Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirilecek. Saat 10.00–18.00 arasında ziyaret edilebilecek etkinlikte gün boyu renkli ve eğlenceli aktiviteler yer alacak.

Program, 10.00’da stantların açılışı ile başlayacak. 12.00’de Noel Baba hediye dağıtımı ile çocuklar için keyifli anlar yaşanacak. Günün ilerleyen saatlerinde sahne etkinlikleri dikkat çekiyor: 14.00’te Oya Değer ile Zumba Ekibi, 15.00’te Lefkoşa Cimnastik Kulübü Tiny Dance & Gym by Nez performans sergileyecek. Etkinlik, 16.30’da Boran Özpınar’ın akustik dinletisi ile devam edecek.

Yeni yıl ruhunu Bellapais’in tarihi atmosferinde yaşatmayı amaçlayan pazar, her yaştan ziyaretçiyi bir araya getirmeyi hedefliyor. CTP Gençlik Örgütü, tüm halkı etkinliğe davet ediyor.