Bellapais Manastırı’nda yeni yıl konseri düzenlenecek

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonuyla geleneksel olarak düzenlenen Yeni Yıl Konseri, Pazar akşamı Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, saat 19.00’da başlayacak konserde; Maria Semochkina (soprano), Oksana Donika (mezzo-soprano), Meryem Boran (mezzo-soprano), Kardelen Katrin (mezzo-soprano), Ekaterina Stern (keman), Susanna Orchan (çello), Nadezda Kameneva, Irina Akkök, Elena Stern ve Gencay Mestan (piyano) sahne alacak.

Sanatçılar, Mozart, Rossini, Strauss, Tchaikovsky, Leontovich, Gruber ve Gershwin gibi bestecilerin klasik, caz ve popüler müziklerinin yanı sıra yeni yıl şarkılarından oluşan seçme bir program seslendirecek.

Konser biletlerinin fiyatı 800 TL olarak belirlendi. Biletler, Deniz Plazalar’dan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi’nden, konser akşamı girişten ve Gisekibris.com üzerinden temin edilebilecek.