Belediyeler Reformu’nda ‘kriter’ çalışması

Fehime ALASYA

İdari, Kamu ve Sağlık Komitesi’nde UBP’li üyeler tarafından oylanmak istenen, Hükümet’in ‘belediyeler reformunda’ Salı gününe dek ‘kriter çalışması’ yapılması kararı çıktı. Muhalefet ‘çalışma’ başlattı…

Komite’de yaşananları YENİDÜZEN’e değerlendiren komite üyesi ve toplantıya katılan muhalefet Milletvekilleri, UBP’nin yapması gereken söz konusu çalışmayı yapmadan, ‘Çalakalem yapılan emrivaki bir yasayı’ oylamak için dayatma yaptığına işaret etti… Komite Başkanı UBP Milletvekili Berova ise, ‘Seçimden önce reform’ kararının, ‘KESİN ve NET’ olduğunu yineledi.

Hükümet’in “Yerel Yönetim Reformu” hedefi ile ‘alelacele’ uygulamaya koymak istediği Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı ve “Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı üzerinde tartışmalar sürüyor.

Önceki gün gece yarısına kadar süren ve İdari, Kamu ve Sağlık Komitesi’nde UBP’li üyeler tarafından oylanmak istenen tasarı için muhalefetin karşı duruşuyla ‘kriter çalışması’ yapılması ve Salı günü yeniden toplantı düzenlenmesi’ kararı çıktı.

Bu kararı ve önceki gün komitede yaşanan gerginliği YENİDÜZEN’e değerlendiren komite üyesi ve toplantıya katılan muhalif Milletvekilleri, ilgili paydaşlar ve Meclis’teki parti başkanlarıyla ortaklaşa bir çalışma yürüterek ‘Reform’ kriterlerini çalışacaklarını ifade etti.

İlgili paydaşlar ve parti başkanlarıyla ‘kriter çalışması’ yapılması için çalışmalara başlandığını dile getiren Milletvekilleri, buna karşın UBP’li üyelerin söz konusu tasarı çalışmasını “Oldu-bittiye getirmeye çalıştığının altını çizdi.

Belediyelerin sözde ‘reform’a yönelik tepkisinde ilk kıvılcım Yeniboğaziçi Belediyesi’nin pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi önünde başlattığı eylemle başlamış, diğer belediyelerin de katımlıyla üç günün ardından ortalık adeta yangın yerine dönmüştü. Meclis önündeki eylem, önceki gece komitenin gergin toplantısının ardından sonlandırılmıştı. Belediyelerde dün yapılacağı açıklanan grev ise Salı güne kadar askıya alınmıştı.





İdari, Kamu ve Sağlık Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Dr. Filiz Besim:

“Kriter çalışması yapılacak”

“Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı ve “Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı gündemiyle dün akşam gece yarısına dek süren toplantıda muhalefet komite üyesi ve partilerden ‘kriter çalışması’ istendi. Söz konusu çalışmayı, CTP’nin ilgili paydaşlarla hemen çalışacağı ve komiteye götüreceği belirtildi.

YENİDÜZEN’e toplantıyla ilgili bilgi veren İdari Kamu ve Sağlık Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Dr. Filiz Besim, “Muhalefetten kriter çalışması istendi. Bu çalışmayı CTP olarak, çok acil bir çalıştay yapıp, geniş katılımlı bir çalışma ile veri sunmayı planlıyoruz. Zaten bunun olması gerekiyordu. Bakanlığın yapması gereken bu çalışmaları biz yapacağız.” dedi.

Söz konusu çalışmanın tasarının komiteye gelmezden önce yapılması gerektiğine de vurgu yapan Besim, “Hiçbir bilimsel veri olmadan, vizyon olmadan tavır ile yasa geçirilmek istendi.” yorumunu yaptı.

'Belediye reformunun' görüşüleceği İdari Kamu ve Sağlık Komitesi'nin dün çok geç toplanmasını da eleştiren Başkan Vekili, CTP Milletvekili Dr. Filiz Besim, “Bu sürede UBP’li komite üyeleri, Başbakan, UBP kanadı tüm bu süre içinde kapalı kapılar ardında pazarlıklar içindeydiler. Belli ki siyasi bir uzlaşı arandı.” dedi.

“Yerel yönetimlerde çok iyi yönetilen belediyeler var, tüm kriterler göz önünde tutulmalı”

‘Dedikodu bazında’ birçok taslak konuşulduğunu, bu duyumları aldıklarını kaydeden Besim, bu durumu şu ifadelerle eleştirdi:

“Bu gerçekten hoş değildi, coğrafi yönden, nüfus, turizm, tarım, hayvancılık kriterlerine göre hareket edilmesi, belediyelerin birleştirilmesinin kriterlerinin net olarak ortaya konması gerekirdi. Her birleşim özel olarak Belediye Başkanlarıyla da ele alınmalı. Kapalı kapılar arakasında, pazarlıklarla bu yapılmaz, siyasi yakınlıkla yapılacak işler değil. Yerel yönetimlerde çok iyi yönetilen belediyeler var, tüm kriterler göz önünde tutulmalı.” dedi.

“BüyükMehmetçik olan belediye ismi, Büyükkonuk-Mehmetçik olarak değiştirildi”

Komitenin dünkü toplantısındaki atmosferi değerlendiren Besim, yasa tasarısının içeriğiyle ilgili de bazı detaylar paylaştı. Besim, şu bilgileri paylaştı:

“Birleştirme yasa taslağını geçirmek için çok net ve ısrarlıydılar. Bu yasa taslağında çeşitli düzeltmeler yapıldı, çeşitli eklemeler yapıldı.

İlk geldiğinde Mehmetçikle Büyükkonuk belediyesi birleştiriliyordu, ismi ise ‘BüyükMehmetçik’ olarak geçiyordu, bu sefer dün gelen taslakta bu isim ‘Büyükkonuk-Mehmetçik’ olarak değiştirildi.

Bunu geçirmekte ısrarlıydılar, biz karşı çıktık. Geri çekilsin, AD-HOC komite toplantısı kurulsun sonra hazırlansın dedik. Bunun ardından sendika başkanları UBP’nin bu ısrarcı tavrına karşın greve gideceğini söyledi.

İçişleri Bakanı sadece ‘belediyelerin iyi gideceğini’ ifade etti. Başka görüş sunmadı.

Belediyelerin araç gereç envanterlerinin dökümünü ve borçlarla ilgili veriler istedik. Getirdikleri veriler hatalıydı ve yeni çalışma yapılması gerekiyor. Her şeye rağmen ısrarla yasayı geçireceklerini belirttiler. Büyük tepkiler ile geri adım attılar.

Önce toplantıya ara verildi, ardından Başbakan geldi, günün sonunda parti başkanlarıyla konuştu, tasarıyı oylamayarak toplantıyı kapattı.

Muhalefetten kriter çalışması istendi. Bu çalışmayı CTP olarak, çok acil bir küçük çalıştay yapıp, geniş katılımlı bir çalışma ile veri sunmayı planlıyoruz.

Zaten bunun olması gerekiyor. Bakanlığın yapması gereken bu çalışmaları biz yapacağız. Bu önceden çalışılmalıydı ama hiçbir bilimsel veri olmadan, vizyon olmadan tavır ile yasa geçirilmek istendi.”

İdari, Kamu ve Sağlık Komitesi Başkanı Berova:

“Uzlaşı arayışındayız, tavrımız kesin ve net, 4 yıl daha kaybedemeyiz”

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Özdemir Berova, “Belediyeler reformu konusunda tavrımız kesin ve nettir. Reform yapılmadan yerel seçime gidilmesini, ülkeye dört yıl daha kaybettirilmesini kabul edemeyiz” dedi.

Reformların uzlaşı içinde hayata geçirilebilmesi konusunda Salı güne kadar çalışma yapılacağını belirten Berova, “Salıyı bekleyeceğiz. Kısa sürede hayata geçirilebilecek ortak bir yol haritası belirlenirse buna itirazımız olmaz ancak amaç oyalama, mevcut düzenin devamını zorlamaksa buna izin vermeyiz” şeklinde konuştu.

“Mevcut düzen sürdürülebilir değil”

Berova tartışmaların yaşandığı önceki gün yapılan komite toplantısıyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’tan Rahme Çiftçioğlu’na açıklamada bulundu.

“Muhalefetin dün akşamki toplantıda gerginlik yarattığını, reformunun hayata geçmesini mümkün olduğunca engellemeye çalıştığını” savunan Özdemir Berova, şunları söyledi:

“28 belediyeyle 28 Haziran’da seçime gitmek istiyorlar ama mevcut düzen sürdürülebilir değil. Reform yapılmadan yerel seçime gidilmesini, ülkeye dört yıl daha kaybettirilmesini kabul edemeyiz. Tavrımız kesin ve nettir. Reformların kısa sürede hayata geçirilmesi konusunda kararlıyız.”

“Yapıcı önerileri almaya hazırız”

Muhalefetin reform konusundaki yapıcı önerilerini almaya hazır olduklarını da belirten Berova, önceki akşam toplantıda yaşananları şu sözlerle aktardı:

“Bu, gerçekleştirdiğimiz ikinci komite toplantısıydı. Görüşünü belirtmek isteyen herkese söz verdim. Söylenecekler söylendi. Genel görüşmeyi tamamlayıp tasarının madde madde görüşülmesine geçmek istediğimizde muhalefet buna karşı çıktı. Gerginlik yaratıldı. Gerginlik nedeniyle toplantıya ara verdim.”

“Reformların uzlaşı içinde hayata geçirilebilmesi konusunda salı güne kadar çalışma yapılacak”

Verilen arada, siyasi parti başkanlarının istişare toplantısı yaptığını kaydeden Özdemir Berova, “Reformların uzlaşı içinde hayata geçirilebilmesi konusunda Salı güne kadar çalışma yapılacak. Kısa sürede hayata geçirilebilecek ortak bir yol haritası belirlenirse buna itirazımız olmaz ancak amaç oyalama, mevcut düzenin devamını zorlamaksa buna izin vermeyiz” şeklinde konuştu.

“Gerekirse her gün 24 saat çalışmaya hazırız”

Uzlaşı sağlanmazsa hükümetin belirlenen doğrultuda çalışmalarına devam edeceğini de söyleyen Berova, “Belediyelerde reform yapmadan yerel seçimlere gitmek ülkeye yapılacak en büyük ihanet olur. Gerekirse her gün 24 saat çalışmaya hazırız. Reformların kısa sürede hayata geçirilmesi konusunda kararlıyız ” şeklinde konuştu.



“Salı’yı bekleyeceğiz”

Bir sonraki komite toplantısının ne zaman olacağına dair soru üzerine Özdemir Berova, “Salı’yı bekleyeceğiz. İstişare toplantısı yapılacak, Salı günü sonrasında komitenin toplanması için çağrı yapacağım…” yanıtını verdi.



“Çalışanlar özlük haklarını kaybetmeyecek”

Berova, bu yasal düzenlemeler nedeniyle belediye çalışanlarının özlük haklarının kaybetmeyeceğini de söyleyerek, belediyelerle ilgili mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını yineledi.



Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya:

“Parti başkanları tüm taraflarla kriterleri görüşecek, sonuç önemli”

51/95 Sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısının Reform adı altında ‘alelacele’ oldu-bittiye getirilmemesi gerektiğine vurgu yapan Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya, Salı gününe dek beklemede olduklarını, bu zaman zarfında ise süreci yakinen takip edeceklerini belirtti.

“51/95 Sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı için 10 yıldır mücadele verdiklerini anımsatan Yalınkaya, önceliğin bu yasanın tadilatı olması gerektiğine vurgu yaptı.

Bu bağlamda belediye sayıları üzerinden bu yasanın tartışılmasına karşı olduklarının altını çizen Yalınkaya, yasanın kriterlerinin belirlenmesi için Meclisteki 5 parti başkanı ile tartışılıp, masa etrafında uzlaşarak komiteye gidilmesi konusunda anlaşıldığını ifade etti.

“Bu hızlı ve dayatma ile yapılan uygulamadan rahatsızız”

Komitenin önceki günkü toplantısını ve oradan çıkan sonucu değerlendiren Yalınkaya, şöyle devam etti: “Amaç nedir diye sorduğumuz zaman bize madde madde görüşüp oylanacağı söylendi, tepki koyarak oradan ayrılıp, süresiz genel grev kararı aldık. Akşam saatlerinde yeniden istişarelerde bulunarak yeniden bir araya geldik. Salı günü 5 parti başkanı öncelikle oylamansın durdurulması ve birleştirme tasarısıyla ilgili yeni uzlaşı yolu alınması için karar alındı. Mecliste temsil edilen 5 siyasi parti lideri bu kararı aldıktan sonra biz de Salı gününe dek grevi askıya aldık ve gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Tavrımız sonra netleşecek.

Amacımız tüm tarafların uzlaşarak reform paketinin oluşturulmasıdır. Bunun dışında kaos yaşanmasını istemiyoruz.

Gerekli yasal düzenleme neyse gece gündüz çalışıp yapılsın, biz sadece haritalar üzerinde, dayatma ile birleştirme olmayacağı görüşündeyiz. Biz belediyelerin zorda olduğunu, reform gerektiğini biliyoruz ama bu sürdürülebilir belediyecilik anlayışı üzerinden yapılmalı. Bu hızlı ve dayatma ile yapılan uygulamadan rahatsızız. Sıkışık zaman dilimine bunun sığdırılması pratikte ciddi kaoslara neden olacaktır.”

Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit:

“Beklentimiz reformun belli kriterler çerçevesinde yapılması”

Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit, komite toplantısının Salı gününe ertelenmesi ve gelinen nokta da 5 siyasi partinin bir araya gelip bir diyalog süreci başlatmasının önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, “Bu süreçte bizim beklentimiz reformun içeriği belli kriterler çerçevesinde yapılmasıdır.” dedi.

Bununla birlikte Belediyelerin kurumsallaşması adına atılması gereken adımların, özellikle Belediyeler Yasasının hayat bulması gerektiğini anlatan Naşit, ‘belediyelerin birleştirilmesinden öte’ dünyada çok farklı örnekler gerek paylaşımlı hizmet modeli gerekse yetki paylaşımlı belediyeler modelinin bu süreçte ortak nokta olabileceğini dile getirdi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya:

“Reform adındaki bu tahribat paketi, seçimi ötelemek için bir bahane olarak öne sürüldü”

Yasanın hiçbir şekilde çalışılmadığını anlatan CTP Milletvekili Doğuş Derya, Merkezi Mevzuat, Personel Dairesi başta olmak üzere ilgili dairelerden görüş alınmadığını da kaydetti.

Komitede yaşananları ve akabindeki gelişmeleri YENİDÜZEN’e değerlendiren Derya, şunları dile getirdi:

“Genel görüşmeler yasayla ilgili tüm tarafların dinlenmesi için yapılan istişarelerdir ama en önemli odalardan biri olan Şehir Plancıları yazılı görüş verdikleri halde görüşmeye davet bile edilmedi. Ülkesel fiziki plan 2015’te tamamlandı, belediyelerle ilgili düzenleme ülkesel fiziki plan göre yapılmalı. Kent merkezinin neresi olacağı, ekonomik-sosyal gelişme öngörüsü, altyapı, ticaret, tarım, sağlık, eğitim faaliyetlerine göre hinterlantların belirlenmesi gibi hususların tümü göz önünde bulundurulmalı. Neden Lapta-Alsancak birleşecek, bunun kriterleri neler diye sorduk yanıt alamadık. Belediyelerin borçları, alacakları, personel sayısı, araç filoları, kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara olan borçları, belediyelerin iştiraklerinin mali durumları gibi birçok veri istedik. Ama hiçbiri elimize tam olarak gelmedi, gelenlerin birçoğu da hatalı geldi, belediye başkanları da bunların doğru olmadığını belirtti.

‘Çalakalem’ yapılan emrivaki bir yasa bu. ‘Alicengiz oyunuyla gayri dürüst şekilde’ dayatma yapıyorlar. Niyet belediye reformu değildir, niyetleri seçim tarihini Anayasa’yı ihlal ederek ötelemektir. Reform adındaki bu tahribat paketi ise seçimi ötelemek için bir bahane olarak öne sürüldü. Belediyeler Yasası’nı çalışalım önce dedik. Zaten belediye sayısı da ancak kriterlere göre çıkmış olacak dedik, sayıdan önce belediyelerin özerkliği, şeffaflığı, başka kurumlarla olan yetki karmaşasını çözecek düzenlemelerin yapılması gerek dedik ama dinletemedik.

Diğer teşkilat yasalarında da iyileştirme yapılması gerek ama hiçbirini yapmaya yanaşmadan emrivaki yapmaya çalışıyorlar. Biz de buna gelemeyeceğimizi ifade ettik.

Bu hükümete güvenmiyorum ama üzerimize düşeni yine de yapacağız, bilimsel veriler üzerinden ilgili paydaşlarla çalışacağız. Niyetleri, reform değil diye düşünüyorum, bu nedenle kendi bildiklerini yapmaya devam edebilirler. Parti başkanları ve ilgili paydaşlarla çalışma talebimize de "tamam" diye yanıt vermelerini samimi bulmuyorum. Zamana oynayıp seçim tarihini ötelemeye çalışıyorlar.”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe:

“Tam bir cellât soğukkanlılığı vardı!”

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı ve “Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısının kaos ortamında UBP’li üyeler tarafından ısrarla oylanmak istendiğini ifade ederek, “Tam bir cellat soğuk kanlılığı vardı, her hallerinden bunu aceleye getirip hemen oylamaya geçme niyetleri olduğu belliydi. Akşamki tutum, ülke demokrasisinin çok ciddi yara aldığı bir durumdur” dedi.

Önceki akşam gergin geçen Komite toplantısını değerlendiren Özdenefe, süreçle ilgili görüşlerini özetle şöyle aktardı:

“Geçen hafta belediye sayıları üzerinde durulan bir görüşme yapılmıştı, çeşitli kriterler talep etmiştik, bu veriler zamanında elimize ulaştı ama bu verilerin ya eksik ya hatalı olduğu ortaya çıktı. Bu kriterlerle bu reforma gidilemezdi. Farklı veriler talep etmiştik, hiçbirini alamadık. Kaos ortamında ısrarla bu süreç oylamaya geçilsin dendi.

Tam bir cellat soğuk kanlılığı vardı, her eleştiriye ‘yorumlarınız kayda geçti, devam edelim’ yanıtını aldık, önemsiz bir durummuş gibi lanse edildi. Her hallerinden bunu aceleye getirip hemen oylamaya geçme niyetleri olduğu belliydi. Söylediğimiz her şeyi sırf adet yerini bulsun diye dinlediler, hiçbir sorumuza yanıt vermediler. Zaten cevap verebilecek donanımda da değildiler.

“Tek bir görüşme ile başkanlara hiç danışılmadan oylanmak istendi”

“Böylesi önemli bir reform için yapılan görüşmelere önceki gün belediyeler çağrılmadı bile, buna rağmen geldiler ve içeriye alındılar. Oylamada konuklar olmaz ama bir yasa defalarca çalışılır, burada tek bir genel görüşme ile oylamaya geçilmek istendi. Bu başkanlara da yapılan büyük bir ayıptı.”

“Bu tutum, ülke demokrasisinin çok ciddi yara aldığı bir durumdur”

“Her şeye rağmen oylamaya geçilmek istendi, kaos ortamında buna müsaade etmedik. En sonunda Meclis’teki 5 parti başkanı ve ilgili paydaşlarla bir AD-HOCK komite oluşturulup, Salı gününe dek bu kriterlerin tespitinin yapılması için girişimlerimiz başladı. Çalışmalarımız tüm i,lgili paydaşlarla hemen görüşeceğiz. Bunlar aslında onların yapması gereken şeylerdi, bu yasa gelirken tüm bunlar hazır olsaydı zaten tüm sorulara yanıt verilirdi. Tasarı ‘çalakalem yapılmış bir çalışma’ ve tamamen kaosa neden olacak. Ülke ciddi bir kaosa sürüklenecek. Akşamki tutum, ülke demokrasisinin çok ciddi yara aldığı bir durumdur. Bu kadar yıldır Meclisteyim, bu saygının ilk kez bu kadar ayaklar altına alındığına tanık oldum. Hiçbir uzlaşı gayretleri yoktu. Biz oylarız olur mantığı güdülüyordu. Bu ülke demokrasisi bunu kabul etmez.”

HP Milletvekili Ayşegül Baybars:

“Reform, birçok yönden eksik, yetersiz ve kişisel menfaatlere dayalı”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, yerel yönetimler reformunun “sözde bir reform” olduğunu ve birçok yönden eksik, yetersiz ve kişisel menfaatlere dayalı olduğunu kaydetti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesabından açıklama yapan Baybars, bireyin yerelde ihtiyaçlarını karşılayan ortak bir vizyonla hizmet alması, refah ve müreffeh bir yerel ekonominin geliştirilmesi, erişim ve fırsat eşitliği sağlanarak toplumun tüm kesimleri arasında iyi ilişkileri teşvik edecek kapasiteye ulaşılması açısından yerel yönetimler reformunun yapılmasını istediklerini ancak reformun “iş ola yapılan değil, iş yapan” olması gerektiğini söyledi.

Baybars, şu ifadeleri kullandı:

“Önümüze getirilen ve sözde reform yapacağı iddiasıyla yola çıkarak siyasi geleceği endişesi üzerine sadece sayı üzerinden düzenleme yapan, seçim kazanma gailesi ile belediyelerin sınırlarını belirleyen, kendi istediği sonuca ulaşmak için herhangi bir açıklaması olmadan kendi yaptığı haritadan ve kapatmadan vazgeçerek sayıyı artırmaktan çekinmeyen, topluma reform adı altında sadece toplumun ödeyeceği vergileri artırarak ayakta kalacak bir modeli savunan, sayıyı sadece bir pazarlık enstrümanı olarak kullanan, bilimsel temelden uzak, kentsel ve kırsal gelişme önceliklerinden yoksun, al-vere dayalı bir reform istemiyoruz.”

“Güçlü belediyelerin, mutlu insanların olacağı bir reform olmalıdır”

Belediyelerin idari ve mali yapısını, kurumsal kapasitesini güçlendiren, belediyelerin özerkliklerini tekrar değerlendirerek, vatandaşın merkezden almakta zorlandığı birtakım hizmetlerin yerele devredileceği yetki, görev ve sorumlulukları belirleyen bir reformun gerekliliğine vurgu yapan Baybars, reformun hizmet kapasitesinin artırılması için gerekli öz kaynağı yaratacak ve yatırım yapabilir noktaya getirecek düzenlemeler içermesi gerektiğini belirtti.

Baybars, olması gereken reformla ilgili, şunları kaydetti:

“Nüfus, istihdam, ana ekonomik faaliyetler, bölgenin yapılaşma gelişimi, ulaşım ve yolların gelişimi, yerleşim stratejileri, altyapı, sosyal, kültürel özellikler, ekonomik potansiyel, kırsal ve kentsel kalkınma perspektifi açısından mekansal gelişim stratejilerine dayalı olmalı; turizmin gelişmesine, girişimciliğin ve start-up’ların oluşturulmasına, yerli sanayilere ve belediyelere dönük yatırımların uygulanması yöntemi ile bölgedeki işletmelerin gelişmesini sağlayacak teşvikleri uygulayabilmeli. Gençlere, kadınlara ve dezavantajı gruplara yönelik sosyal problemlerin ortadan kaldırılmasına ve istihdam olanaklarını artıracak programların yapılmasını sağlamalıdır.

Ülkesel Fizik Plan’daki sürdürülebilir yerleşim politikalarının ortaya konulacağı, yerel hizmet merkezlerinin belirlenip, yerel kimlik ve özelliklerini koruyan kentlerin (Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik, Tatlısu vb.) tarihi, kültürel ve kentsel yaşam merkezlerinin, kırsal kalkınma stratejilerinin (Karpaz, Akdeniz, Mesarya vb.), kıyılara, dağlara, koruma alanlarına ilişkin mekansal değerlendirmenin, kentsel / şehir kalkınma stratejilerinin (Lefkoşa, Gazimağusa, Girne vb.) değerlendirileceği ve özünde toplumun kentlilik bilinci içerisinde çağdaş ve sosyal belediyecilik hizmetlerine bir tamam erişmesinin sağlanacağı güçlü belediyelerin mutlu insanların var olacağı bir reformu istiyoruz.”

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu:

“Muhalefetin daha detaylı görüşlerini alıp, değerlendirmek amacıyla, toplantıyı erteledik”

UBP’li komite üyeleri ve toplantıyı takip eden Milletvekillerine ulaşılamazken, parti Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu yazılı bir açıklama yaptı.

Komitenin inançla çalışmaya devam edeceğini kaydeden Hasipoğlu, hükümetin görüşünün, reformun bu yıl içerisinde gerçekleşmesi gerektiği yönünde olduğunu savundu.

Hasipoğlu, “muhalefetin daha detaylı görüşlerini alıp, değerlendirmek amacıyla, komite toplantısını gelecek haftaya erteledik” dedi.

Ülkede çeşitli reformların yapılması gerektiğini ifade eden Hasipoğlu, “Hiçbir adım atmadan, reformları gerçekleştirmeden ülke ekonomisin daha iyi olmasını, daha verimli ve etkin hizmetin verilmesini kimse beklemesin. Bu daha ilk adım.” İfadelerini kullandı.

