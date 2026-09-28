Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli, beraberindeki heyet ile Kumyalı'da sahil kenarında yıllardır atıl durumda bulunan Uygulamalı Turizm Hotelini ziyaret etti. Yerinde incelemelerde bulunan Sarıçizmeli, “Uygulamalı Turizm Hotelini, Kumyalı’ya yeniden kazandıracağız” dedi.

Burada değerlendirmelerde bulunan Cemil Sarıçizmeli, Kumyalı Uygulama Hotelinin, geçmiş yıllarda Karpaz Meslek Lisesi Turizm Bölümü öğrencileri tarafından işletilerek turizm alanında ara eleman yetişmesine büyük katkı sağladığını hatırlattı. Sarıçizmeli, hotelin bugünkü yıkık halinin merkezi ve yerel yönetimin turizme ve bölge istihdamına verdiği değerin en büyük göstergesi olduğunu belirterek yeni dönemde CTP'nin yönettiği merkezi ve yerel yönetimiyle, buranın ülke turizmi ve bölge istihdamına katkı koyacak şekilde Kumyalı ve bölge insanına kazandırılacağının altını çizdi. Turizm bölgesinde ara eleman ve vasıflı turizm elemanına en fazla ihtiyaç olan bir ülkede, istihdam konusunda gençlerin en çok sorun yaşadığı bir yerde tüm bu sorunlara çare üretebilecek bir tesisin metruk bir şekilde kalmasının herkesin ayıbı olduğunu ifade eden Sarçizmeli, bölgedeki turizm alanında yaşanan istihdam sorununu çözecek, gençlerimizin turizm alanında nitelik kazanmasını sağlayacak bu tesisin yıkılmakla karşı karşıya olduğunu söyledi. Tesisin toplamda 17 oda 34 yatak kapasitesine sahip bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Sarıçizmeli "Yeni dönemde bu tesisi CTP'nin yönettiği hükümet ile birlikte yeniden can vereceğiz. Hem bölge gençlerine istihdam için nitelik kazandıracağız, hem de ülke turizmine katkı sağlayacak bir şekilde yeniden organize edeceğiz" dedi.