“Başka ülkede olsa insanlar kontak kapatırdı”

Irmak BEYDİLLİ

Akaryakıt fiyatlarına son bir haftada ikinci kez zam geldi. Fiyatlar, 1 ila 1 buçuk Türk Lirası civarında arttı. YENİDÜZEN, istasyonlara giderek, aracına akaryakıt alan yurttaşlarla görüştü, söz hakkı verdi.

Yurttaşın ortak söylemi, pahalılığın her geçen gün artması ve buna bağlı olarak ekonomi yapabilecekleri bir alanın kalmaması yönünde oldu.

Vatandaş genellikle, “ses çıkarılmadığı sürece zamlar devam edecek” mesajını paylaştı.

Cemal Esemen isimli yurttaş, “Paranın kontrolü bizde olmadığı sürece böyle devam edecek” derken, Hüseyin Baran ise “Fiyatlara çözüm bulamadığım için aracımı satıyorum” ifadelerini kullandı.

İbrahim Ekici isimli yurttaş, “Benzin parasını artık yetiştiremiyorum”, Mehmet Anıl Kuzu ise “Başka ülkede böyle bir durum olsa insanlar kontak kapatır” derken, Merve Küçükoğlu, “Artık kısacak bir şeyimiz de kalmadı” yorumunu yaptı. Mustafa Çağla isimli yurttaş ise şu yorumu yaptı: “Ses çıkarılmadığı sürece bu şekilde devam edecek.”

Yurttaş ne dedi?

Cemal Esemen: Paranın kontrolü bizde olmadığı sürece bu böyle devam edecek

‘’Bu zamların gerekçelerini bilmiyoruz. Ne için zam geldi bilmiyoruz. Her halde dövizle alakalıdır diye düşünüyorum. Döviz her arttığında benzinin de mazotun da yükseleceğini biliyoruz. Yani bunun başka çıkar yolu yok mu? Hükümet bu durumda ancak teşvik sağlayabilir. Başka bir şey yapamaz. Çünkü o da ithal ediyor. Kar oranını düşürülürse bazı devletten aldığı katkılardan vazgeçerse yükselmez. Günün sonunda bir şekilde bir yere yansıtacak. Benzinden kaldırıp başka bir fona koyması gerekir. Bu parayı bir yerden toplaması gerekiyor. Teşvik yapmalıydı ama hayat pahalılığı verdi. Paranın kontrolü bizde olmadığı sürece bu böyle devam edecek, başka yolu yok.’’

Hüseyin Baran: Fiyatlara çözüm bulamadığım için aracımı satıyorum

‘’Bu zamlardan dolayı ekonomik sıkıntılar tabi ki yaşıyoruz. Benzin olsun diğer sıkıntılar olsun baya bir problem var. Yetiştiremiyoruz açıkçası. Çözüm bulamadığım için ve Türkiye’ye gideceğim için aracımı satıyorum. Türkiye ile burası hemen hemen aynı seviyeye geldi. Bu hayat pahalılığı zordur. Artık yaşamak çok zor oldu.’’

İbrahim Ekici: Benzin parasını artık yetiştiremiyorum

‘’Daha ne söyleyeyim. Durumumuz iyiye gitmiyor. Benzin parasını artık yetiştiremiyorum. Her geçen gün dövizle beraber artıyor. Her halde artık işyerini kapatıp oturacağız. Her şeye dövizle zam geliyor. Hükümette mi sorun bilmiyorum. Birazda Türkiye kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Her yerde sorun var. Artık çok etkileniyoruz. Bir sanayici olarak kötü bir durumdayım.’’

Mehmet Anıl Kuzu: Başka ülkede böyle bir durum olsa insanlar kontak kapatır

‘’Hayat gittikçe pahalanıyor. Zamların gelmesiyle tabi ki insanların sıkıntıları meydana geliyor. Ben artık yetiştiremiyorum. Bu yüzden ikinci işi yapıyorum. Zam üstüne zam geliyor. Artık alıştık insanların da sesi çıkmaz oldu. Türkiye’de ve diğer yabancı ülkelerde böyle bir durum olsa insanlar kontak kapatır. Burada öyle bir şey maalesef yok. İnsanlar alıştı artık. Burada sesimizi çıkarmıyoruz.’’

Merve Küçükoğlu: Artık kısacak bir şeyimiz de kalmadı

‘’Artık kısacak bir şeyimizde kalmadı benzin, market, tüp bütün hammaddeye zam. Bir evin olmazsa olmazlarıdır. Düşünün yani bunlarsız olur mu? Her hafta, her ay zam. Askeri maaşı daha almadan zam geldi. Yine ayın ortasında zam geldi. Cebime girmeden gitti. Bunun bir çözümü yok mu? Artık bu konuya çözüm bulunsun.’’

Mustafa Çağla: Ses çıkarılmadığı sürece bu şekilde devam edecek

‘’Bu zam konusunda halk ses çıkarmadığı sürece bu şekilde devam edip gidecek.’’