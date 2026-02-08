“Başarılı ve ümit dolu bir gelecek mümkün”

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Kararlı

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Nörobilimci olmak isterdim. Lise yıllarım boyunca eğitim altyapım bu yönde şekillenmişti. Ancak hayatın ve ada gerçeklerinin getirdiği koşullar, beni işletme ve hukuk alanlarında çift ana dal yaparak aile işini sürdürmeye yönlendirdi. Bugün geriye dönüp baktığımda ise pişmanlık değil; verdiğim karar sayesinde keyifle icra ettiğim iki ayrı alanda çalışıyor olmanın memnuniyetini hissediyorum.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden…Üstlendiğim sorumlulukları sürdürülebilir ve sağlıklı bir denge içinde yürütmek.

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık ve saygısızlık.

En büyük pişmanlığım… Yok, çünkü yaşadığım her deneyimi beni bugünkü bakış açıma taşıyan bir öğrenme süreci olarak görüyorum.

En büyük sevincim… Ailemin ve yakın çevremin sevgisi ve desteğiyle beslenirken, emek vererek inşa ettiğim bir hayatın içinde kendi yerimi bulmuş olmak.

Hayatımın dönüm noktası… Birden fazlaydı. Kimi zaman sevdiklerimle, kimi zaman hayallerimle, kimi zaman da kendimle ters düşmeyi göze aldığım; ama sonunda sürece güvenmeyi öğrendiğim ve bu güvenin beni doğru yerlere taşıdığını gördüğüm kararlar dizisiydi.

Beni en çok etkileyen yazar… “Ben kimim?” diye sorgulatan David Eagleman’in ardından, düşünmenin sorumluluğunu merkeze alan Hannah Arendt.

Başucumdaki kitap... Şu an başucumda bir kitap yok; ancak Daniel Kahneman’ın Thinking, Fast and Slow kitabı okunacaklar listemde ilk sırada.

En keyif aldığım müzik…Şu sıralar ruh halime göre; alternatif rock ile soul ve jazz arasında değişiyor.

En son izlediğim film… Anatomy of a Fall

Kendim için son aldığım şey… Yoğun bir günün sonunda iyi gelmesini umduğum bir ağrı kesici.

Dolabımdaki en gereksiz şey… İyi bir fikir olup hiç hayata geçmeyen parçalar.

Benim için alınabilecek en güzel hediye…Gerçekten düşünülerek seçilmiş olan her şey.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Günün temposuna ayak uydururken kendimi fazla yormak.

Kendimde beğendiğim özellik… İstikrarım.

Olmasa da olur… Beklentiler, varsayımlar.

Olmazsa olmaz… İç huzur.

En iyi yaptığım yemek… Henüz kimseye tattırmadığım tavuklu fajita tarifim.

Hayalimdeki dünya… Karmaşanın az, anlayışın ve adalet duygusunun yüksek olduğu bir dünya.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Suna Kıraç

Görmek istediğim yer… İtalya

Mutlaka yapmak istediğim…Dahil olduğum her sistemde, izini sürdürecek kalıcı değerler inşa etmek.

Son olarak söylemek istediklerim… Çok değerli Suna Kıraç’ın “Ömrümden uzun ideallerim var” sözü, benim için en anlamlı yol haritalarından biri olmuştur. İnandığımız şeylerin arkasında durup emek verdiğimiz; işte de hayatta da hoşgörü ve anlayışı kaybetmeden, adaleti bir duruş olarak koruyabildiğimiz ve bu dengeyi istikrarlı biçimde sürdürebildiğimiz sürece, başarılı ve ümit dolu bir geleceğin mümkün olduğuna inanıyorum.