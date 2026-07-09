Balıkçılık av malzemesi destek programına başvuru süresi uzatıldı
Hayvancılık Dairesi tarafından yürütülen balıkçılık av malzemesi destek programı için başvuru süresi 22 Temmuz Çarşamba gününe kadar uzatıldı.
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Hayvancılık Dairesi tarafından yürütülen balıkçılık av malzemesi destek programı için başvuru süresi 22 Temmuz Çarşamba gününe kadar uzatıldı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda 4 Mayıs-22 Temmuz arası satın alınan uygun nitelikteki av malzemeleri için kabul edilecek başvuruların Hayvancılık Dairesi Şubelerinde yapılması gerektiği belirtildi.
Daha önce başvuruların 10 Temmuz’a kadar kabul edileceği açıklanmıştı.
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