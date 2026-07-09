Balıkçılık av malzemesi destek programına başvuru süresi uzatıldı

Hayvancılık Dairesi tarafından yürütülen balıkçılık av malzemesi destek programı için başvuru süresi 22 Temmuz Çarşamba gününe kadar uzatıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda 4 Mayıs-22 Temmuz arası satın alınan uygun nitelikteki av malzemeleri için kabul edilecek başvuruların Hayvancılık Dairesi Şubelerinde yapılması gerektiği belirtildi.

Daha önce başvuruların 10 Temmuz’a kadar kabul edileceği açıklanmıştı.