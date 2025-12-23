DAÜ-SEN, basında yer alan, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu başkan ve üyelerinin atandığına ilişkin haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yasaya göre atama yetkisinin Bakanlar Kurulu’nda değil, Cumhurbaşkanı’nda olduğu vurgulandı. DAÜ-SEN, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararın yalnızca bir “öneri” niteliği taşıdığını belirterek, bu önerinin usul, gerekçe ve liyakat açısından Cumhurbaşkanı tarafından mevzuata uygunluk denetimine tabi tutulacağını ifade etti.

Sendika, bir ay önce Bakanlar Kurulu’nun görevden alma önerisinin Cumhurbaşkanı tarafından uygun bulunmadığını ve bu nedenle Cumhurbaşkanı’nın kamuoyuna açıklama yapmak zorunda kaldığını hatırlattı. Açıklamada, “Öyle görünüyor ki Bakanlar Kurulu’nun yeni önerisi de yasaya uygun olarak yapılmamıştır” denildi.

Kuruluş Yasası’na dikkat çekilen açıklamada, her üyenin yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlaması gerektiği vurgulanarak, “Yasa gereği hangi üyenin hangi gerekçe ile görevden alındığı ve yerine kimin atandığı ayrı ayrı yazılmalıdır” ifadelerine yer verildi. DAÜ-SEN, gerekçe ve liyakat değerlendirmesine geçilmeden önce, yapılan önerinin usulen Yasaya aykırı olduğunun açık olduğunu belirtti.

Açıklama, “Maalesef yasa bilmez ve hukuk tanımaz bir Eğitim Bakanı ve Bakanlar Kurulu ile karşı karşıyayız” sözleriyle sona erdi.