Bağlıköy’de yarın 2 saat elektrik kesintisi
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Aşağı Bağlıköy’de yarın 2 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Aşağı Bağlıköy’de yarın 2 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışma nedeniyle yapılacak kesinti yaklaşık 10.00-12.00 saatleri arasında olacak.
Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu.
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