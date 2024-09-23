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Bağlıköy’de yarın 2 saat elektrik kesintisi

Bağlıköy’de yarın 2 saat elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Aşağı Bağlıköy’de yarın 2 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Aşağı Bağlıköy’de yarın 2 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışma nedeniyle yapılacak kesinti yaklaşık 10.00-12.00 saatleri arasında olacak.

Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu.

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