Bağlıköy sakinlerinden Taner Özüer, hayatını kaybetti
Bağlıköy’de ikamet eden 55 yaşındaki Taner Özüer, yaşadığı ani rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bağlıköy’de sakin Taner Özüer (E-55), ani rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.
Polis Basın Bültenine göre, dün Gemikonağı’da faaliyet gösteren bir kahvehane içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması üzerine, ambulans ile Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Özüer’e görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.
Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek, soruşturma devam ediyor.
