“Bağış, işitme engelli kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacak”

Levent Koleji öğrencileri, Kıbrıs İşitme-Konuşma Engelliler Vakfı’nın (KİKEV) “Sessizliğin Sesi” kampanyasına destek olmak için düzenledikleri kermesten topladıkları bağışı, KİKEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bahire Doğru’ya takdim et

KİKEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bahire Doğru, bağışta bulunan gençleri, duyarlı davranış ve farkındalıklarından dolayı tebrik ederek, bağışın, Sessizliğin Sesi olma mücadelesinde işitme engelli kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacağını söyledi.

Doğru, “Toplumun bireyleri olarak hepimiz yaşamımız boyunca karşımıza çıkan engelleri aşmak için çalışırız. Fakat bunu yaparken etrafımızdaki her bir bireyin farklılıklarını görmeyiz veya görmezden geliriz. Farklılıklara saygı duymak, farkında olmak ve bilinçli olmak belki de biz engelliler için yaşamı kolaylaştıran bir unsurdur” şeklinde konuştu.

KİKEV Başkanı Doğru tarafından yapılan yazılı açıklamada, gençlere engelliler konusunda bilgi vermenin Vakıf’ın görevleri arasında olduğu ve bu konuda eğitimin şart olduğu ifade edildi.

Açıklamasında, sosyal ve toplumsal farkındalığın gençlere aşılanmasının yolu eğitim olduğunu belirten Bahire Doğru, Vakıf olarak gençlerdeki farkındalığın artması konusunda her çalışmaya destek vereceklerini de kaydetti.