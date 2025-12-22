Bağımsızlık Yolu: “Venezuela halkının yanındayız”

Bağımsızlık Yolu (BY) Dış İlişkiler Sekreteri Salih Hayaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin askeri varlığını artırmasıyla, Venezuela ve çevre ülkelere yapılan kuşatma sonucunda Karayipler’de yaşananların “endişe verici” olduğunu belirtti.

Hayaloğlu, dünya basınına “uyuşturucu operasyonu” veya “terörle mücadele” olarak yansıyan, sivil teknelerin vurulması olayını, daha geniş bir planın, Güney Amerika’nın yeniden sömürgeleştirilmesi sürecinin parçası olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

ABD’nin, Güney Amerika ülkelerini ve halklarını askeri müdahalelerle yıkıma uğratmak, kaynaklarına el koymak ve yeniden sömürgeleştirmek istediğini öne süren Hayaloğlu, Ortadoğu ve Latin Amerika’da yaşananların, Kıbrıs için de ders çıkarılması gereken örnekler olduğunu ifade etti.

“NATO ve ABD aracılığı ile herhangi bir barış inşası mümkün değildir” diyen Hayaloğlu, ülke çevresindeki hidrokarbon kaynaklarının hem barış hem de ekoloji adına oldukları yerde bırakılması gerektiğini savundu.