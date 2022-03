“Baba mesleğini edindim, hiç pişman olmadım”

Fehime ALASYA

25 yıldır ‘babasından kalma’ kasaplık içinde çalışan Durdu Özdeğirmenci, 37 yıllık, ‘kendiyle yaşıt olan’ kasap dükkanında çalışmalarını yürütüyor.

Edindiği meslekten hiç pişman olmadığını anlatan Özdeğirmenci, “Babamın yaptığı kasaplıkla benim yaptığım kasaplık arasında çok farklar var. Eskiden insanlar bu meslekte çok güçlükler yaşıyordu, şimdi her şey teknolojik ortamda, günümüzün getirdiği modern işleyişle yürütülüyor.” dedi.

Ana geçim kaynağı kasaplık olan Özdeğirmenci, evli ve bir çocuk babası.

Bu işe nasıl gönül verdiğini anlatan Özdeğirmenci, ilk kez 12 yaşında eline kasap bıçağını aldığını dile getirdi.

Adada ‘Steak (biftek) kültürü’ gelişmeye başladığını anlatan Özdeğirmenci, “gıda tüketimimiz de modern çağla ve ülkede farklı kültürlerle bir arada yaşarken gelişti” diyerek iş alanının sürekli kendi içinde yenilediğini ifade etti.

“8 yaşında dükkana gelmeye başladım”

Mesleğinin ‘çocukluk aşkı’ olduğunu işaret eden Özdeğirmenci, çocukluk anılarını şöyle anlattı:

“Küçüktüm, bu işte büyüdüm, babam ile mezbahaneye giderdim. Babam, benim doğduğum yıl bu kasap dükkanını eski bir kasaptan devraldı. Beni bu işi öğrenmem için hiç zorlamadı, tam tersi, çocuksun, küçüksün benimle gelme derdi ama çok meraklıydım, sabah babamı yetişebilmek için gece adeta uyumazdım. 8 yaşında dükkana gelmeye başladım. Okula giderken de çıkıp babamın yana geliyor, küçük küçük işler yapıyordum. Liseyi bitirdim ve bu işi yapmaya başladım.”

“Hiçbir işin tadı kalmadı”

İşlerin eskisi gibi iyi olmadığını, ülke şartlarının değiştiğini anlatan Özdeğirmenci, “Hiçbir işin tadı kalmadı, artık her köşede, her market içinde kasap var ama yine de eski müşterilerimiz bizi hala tercih ediyor, güzel bir döngü ile ekmeğimizi kazanıyoruz” diyor.

Devlet daha çok destek vermeli

Devletin et ve et ürünleri satış noktalarına, üreticilere tam desteğinin olmadığından da yakınan Özdeğirmenci, tarladan mutfağa olan üretim zincirinin büyük bir ekonomik getirisi olduğunu dile getirdi. Özdeğirmenci, “Daha fazla destek verilebilir, yasa dışı et ticaretinin önüne geçilmeli” yorumunu yaptı.

Baba, nam-ı diğer Salih Durdu: “Onunla gurur duyuyorum”

Babası Salih Özdeğirmenci, kasap camiasında nam-ı diğer Salih Durdu ise yıllarca bıçak elinde ter döktükten sonra yavaş yavaş emekliye ayrıldığını, şimdilerde oğluna destek için dükkana uğradığını anlattı. Baba Özdeğirmenci, oğlunun bu işe girdiği için gurur duyduğunu belirtti.