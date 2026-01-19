"Aynısı sizin başınıza gelse buna olası kast mı diyeceksiniz, bilinçli taksir mi?"

Serap ŞAHİN - ADIYAMAN

Savcılığın mütalaasına ilişkin olarak avukatlar görüşlerini dile getirmeye devam ediyor. Mahkemede mütalaya ilişkin takebini dile getiren Şampiyon Melekler’in avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, “Atılmaması gereken imzalar atıldığı için 72 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Bir cinayeti işlemek için silah, bıçak çekmeye gerek yok. Toplanmışlar imza atmışlar, insanları ölüme sürüklemişler” dedi.

Evraklarda “bina mahalini tetkik eden görevliler” ifadesinin yer aldığını hatırlatan Koçoğlu, burada asıl önemli olanın imzanın nereye atıldığı olduğunu vurguladı. “Sen oraya bina mahalini tetkik eden kısma imza atmışsın” diyen Koçoğlu, bina mahalini tetkik etmeden imza atılmışsa bunun kusurun çok daha büyük olduğunu söyledi. “Gitmediğiniz bir keşif için imza atar mısınız? İmza attıysan bu sorumluluğu alacaksın” ifadelerini kullandı.

Bu savunmalardan çıkan sonucun açık olduğunu belirten Koçoğlu, “Eğer bu arkadaşlar buraya imza atmasaydı yapı kullanım izni çıkmayacaktı” dedi. Encümenle ilgili gerekli şikâyeti yaptıklarını da ifade eden Koçoğlu, “‘Ben tarih öğretmeniyim’ diyor ama belgeye imza atıyor. Statik proje ve yapı izni yokken ‘proje var’ yazıyorlar, sonra ‘bilerek yapmadık’ diyorlar. Bilerek yaptınız” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Koçoğlu, “Aynısı sizin başınıza gelse, bu sıralara geçtiğiniz zaman buna olası kast mı diyeceksiniz, bilinçli taksir mi?” diye sordu. Talebinin hukukun uygulanması ve mahkemenin cesur olması olduğunu dile getiren Koçoğlu, “Sizin verdiğiniz kararlar tarihe geçiyor. Olası kastı siz de çıkartabilirsiniz. Ek savunma vermediğiniz için hukuken bunu çıkarmayacağınızı biliyorum” dedi.

Avukat Fatih Duran, mahkemeye hitaben, “Bugün sizlerden tarih yazmanızı, bir miras bırakmanızı istiyoruz. Ceza “bilinçli taksirden” verilecekse en azından alt sınırdan uzaklaştırılarak, mümkün olan en yüksek cezanın verilmesini talep ediyorum” dedi.

YENİDÜZEN'e açıkladı:

“Bugün karar açıklanacak"

YENİDÜZEN’e konuşan Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu, bugün kararın açıklanmasının beklendiğini söyledi.

Savcılığın mütalaasını verdiğini ve delil toplama taleplerinin reddedildiğini belirten Koçoğlu, “Bu da kararın açıklanacağını gösteriyor. Mevcut delil durumunun dosyaya karar çıkarmak için yeterli olduğu anlaşılıyor” dedi.